ராகுல் காந்தியை காங்கிரஸ் கட்சியினரே துரத்தி அடிக்கும் காலம் வரும் - பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பகிரங்க பேட்டி
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 25 ஆண்டுகால சாதனையைப் போற்றும் வகையில் தீப ஒளி ஏற்றி பேரணி, வரும் அக்.7- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 3:25 PM IST
சென்னை: ராகுல் காந்தியை காங்கிரஸ் கட்சியினரே துரத்தி அடிக்கும் காலம் வரும் என்று பாஜகவின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜக சார்பில் தமிழ்நாட்டிற்கு புதிய மேலிடப் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளா ராம் மாதவ், மேலிட இணைப் பொறுப்பாளர்கள் நிர்மல் குமார் சுரானா, டி.கே.அருணா ஆகியோர் இன்று (அக்.05) சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜகவின் மாநிலத் தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்திற்கு வருகை தந்தனர். அவர்களை பாஜகவின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், ஆந்திர மாநில பாஜகவின் மேலிட இணைப் பொறுப்பாளரான வானதி சீனிவாசன், முன்னாள் ஆளுநர் டாக்டர்.தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர். அதைத் தொடர்ந்து, பாஜக நிர்வாகிகளின் அறிமுகக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், "தமிழ்நாடு பாஜக புதிய உத்வேகத்தையும், எழுச்சியையும் கொடுக்கும் வகையில் ராம் மாதவ், நிர்மல் குமார், அருணா ஆகியோரை தமிழ்நாட்டிற்கு வழிகாட்டக் கொடுத்திருக்கின்றனர். ராம் மாதவ் எந்த மாநிலத்தில் எல்லாம் பொறுப்பு வகித்தாரோ, அங்கெல்லாம் பாஜகவை ஆட்சியில் அமர்த்தினார். மாநில நிர்வாகிகள் அனைவரையும் பொறுப்பாளர்கள் சந்தித்தனர். நாம் இதை சாதிக்கப் போகிறோம், சாதித்தே ஆக வேண்டும் என்பதை ராம் மாதவ் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களின் தலைமை இடத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 25 ஆண்டுகால சாதனையைப் போற்றும் வகையில் தீப ஒளி ஏற்றி பேரணி, வரும் அக்.7- ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. 'சேவை ஜோதி பேரணி' என்ற தலைப்பில் இந்த பேரணி நடைபெறும்.
சரியாக காலை 10.00 மணிக்கு பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் பேசுவார். ஒரு தலைமை நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பதைவிட உலகத்திற்கு ஒரு தலைவனைக் கொடுத்திருக்கிறோம் என்பதற்கு பெருமைப்பட வேண்டும். மேலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அக்.11- ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தரவுள்ளார். சென்னை மெட்ரோ ரயில் துவக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவிருக்கிறார்.
இந்தியாவை வங்கதேசம், நேபாளம் போன்று மாற்ற வேண்டும் என்பது தான் ராகுல் காந்தியின் நோக்கம். ராகுல் காந்தியை காங்கிரஸில் இருந்து காங்கிரஸ்காரர்களே துரத்தி அடிக்கும் நேரம் வரும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.