தமிழ்நாட்டை டெல்லியில் இருந்து ஆள அதிமுக மூலம் ஆர்எஸ்எஸ் திட்டம்: ராகுல் காந்தி

பாஜகவுக்கு எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அதிகாரத்தை கைப்பற்றி டெல்லியில் இருந்து கொண்டு ஆளப்பார்க்கிறார்கள் என ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

Published : April 20, 2026 at 4:38 PM IST

கன்னியாகுமரி: தமிழ்நாட்டை டெல்லியில் இருந்து ஆள பாஜகவால் ஒரு போதும் முடியாது என ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் இறுதிகட்ட தேர்தல் பரப்புரை தீவிரமடைந்துள்ளது. நாளையுடன் பரப்புரை நிறைவு பெறவுள்ளதால் தேசிய கட்சி தலைவர்கள், தமிழக தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் தீவிர பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் நேற்று முன்தினம் பிரதமர் மோடி தமிழகத்தில் பிரச்சாரத்தில் செய்த நிலையில், ராகுல் காந்தி இன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

விருதுநகர் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் சட்டமன்ற தொகுதியில் நடைபெற்ற பரப்புரை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர், "சிவகாசி பட்டாசு ஆலை விபத்தில் உயிரிழந்த 23 தொழிலாளர்களுக்கு முதலில் அஞ்சலி செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனது பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி காஷ்மீரில் நிறைவு செய்தேன். என் யாத்திரையின் முக்கிய நோக்கம் நாடு முழுவதும் மக்களிடம் ஒற்றுமையை விதைப்பது தான். அந்த நோக்கத்தை நோக்கி தான் காங்கிரஸ் கட்சி பயணித்து வருகிறது.

பிரிவினை அரசியலை எதிர்க்கிறோம்

பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு மக்களிடம் பிரிவினையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்குடன் செயல்பட்டு வருகின்றன. எங்களை பொறுத்தவரை இந்தியா என்பது பல்வேறு மாநிலங்களின் ஒன்றியம். பல்வேறு மக்களின் மொழி, கலாச்சாரங்களை போற்றிப் பாதுகாக்கும் விதமாக அரசியல் அமைப்பு இருக்க வேண்டும் என விரும்புகிறோம். ஒரு மாநிலம் எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும் அது எங்களுக்கு முக்கியமானது தான்.

பாஜக ஒரே நாடு, ஒரே மொழி, ஒரே வரலாறு, ஒரே பண்பாடு என அனைத்தையும் ஒற்றை அரசியலுக்குள் அடக்க நினைக்கிறது. இது தான் எங்களுக்கும், அவர்களுக்குமான வித்தியாசம். தமிழ்நாடு தமிழர்களால் ஆளப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் அந்த மாநில நிர்வாகத்தை நடத்த வேண்டும். நம்முடைய அரசியல் அமைப்பும் அதை தான் வலியுறுத்துகிறது.

ஆனால், அரசியல் சாசன சட்டத்தை பாஜக ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. மாநில கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பாஜக சிதைக்கிறது. மணிப்பூரில் பாஜக அதை செய்து தான் அந்த மாநில அமைதியை குலைத்தது. பாஜக பற்ற வைத்த தீ இன்றும் மணிப்பூரில் கொளுந்துவிட்டு எரிகிறது. மணிப்பூர் சின்னாபின்னமாக்கப்பட்டதற்கு பாஜக தான் முதல் காரணம், முக்கிய காரணம்.

அதிமுக மூலம் தமிழகத்தை ஆள ஆர்எஸ்எஸ் திட்டம்

பாஜகவுக்கு எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அதிகாரத்தை கைப்பற்றி டெல்லியில் இருந்து கொண்டு ஆளப் பார்க்கிறார்கள். அதற்காக தமிழகத்தில் பெரிய வரலாற்றை கொண்ட இயக்கத்தை கைப்பற்றி உள்ளனர். அதிமுக தமிழக வளர்ச்சியில் பெரிய பங்காற்றியுள்ளது என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை. அதிமுக ஒரு காலத்தில் தமிழகத்தை டெல்லியில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வந்துள்ளது. ஆனால், இன்று அந்த கட்சி வெற்றுக்கூடாரமாக உள்ளது.

பாஜக தமிழகத்தில் நுழையும் கருவியாக அதிமுக மாறிவிட்டது. அதிமுகவின் தற்போதைய தலைவர்கள் ஊழலில் சிக்கியுள்ளதால் மோடி அரசிடம் முழுமையாக சரணடைந்து விட்டனர். பினாமிகளை வைத்து தமிழகத்தை ஆள ஆர்எஸ்எஸ் விரும்புகிறது. தமிழர்கள் ஒரு காலத்திலும் அதனை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள், சரணடைய மாட்டார்கள் என்று ஆர்எஸ்எஸ்க்கு தெரியும் என்பதால், அதிமுக மூலம் கால் பதிக்க முயல்கிறார்கள். இந்தியாவில் பாஜகவால் ஒருபோதும் வெறுப்பு அரசியலை பரப்ப முடியாது.

எனக்கும் தமிழர்களுக்கும் உள்ள உறவை அனைவரும் அறிவார்கள். அது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட அன்பு. அனைவரும் என் பாட்டி இந்திரா காந்தி மீதும், தந்தை ராஜீவ் காந்தி மீதும் பாசம் கொண்டுள்ளீர்கள். என் மீதும் அளவுகடந்த பாசத்தை காட்டுகிறீர்கள். நான் தமிழனாக பிறக்கவில்லை, ஆனால் தமிழ் பண்பாடு, கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க விரும்புகிறேன்" என்றார்.

