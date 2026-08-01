மாமல்லபுரம் காங்கிரஸ் பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழாவில் ராகுல் காந்தி
சென்னை வந்துள்ள ராகுல் காந்தி, தமிழ்நாடு காங்கிரஸின் முக்கிய தலைவர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : August 1, 2026 at 1:11 PM IST
சென்னை: மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் காங்கிரஸ் பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழாவில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்குக்கான 10 நாள் பயிற்சி முகாம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பயிற்சி முகாமின் நிறைவு விழா இன்று நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றுகிறார். மேலும், இப்பயிற்சியை வெற்றிக்கரமாக நிறைவு செய்த காங்கிரஸ் கட்சியின் 74 மாவட்டத் தலைவர்களுடன் அவர் கலந்துரையாடுகிறார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக ராகுல் காந்தி, டெல்லியில் இருந்து இன்று காலை 7.15 மணிக்கு, இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் புறப்பட்டு, சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அவரை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி, தமிழக அமைச்சர்கள் விஸ்வநாதன், ராஜேஷ்குமார் மற்றும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.
அதனை தொடர்ந்து, அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக நிகழ்ச்சி நடைபெறும் மாமல்லப்புரத்திற்கு அவர் புறப்பட்டுச் சென்றார். விமான நிலையத்தில் இருந்து ஜிஎஸ்டி சாலை வழியாக குரோம்பேட்டை, தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், வண்டலூர் வழியாக கேளம்பாக்கம் சென்று பின்னர் அங்கிருந்து ஓஎம்ஆர் சாலை வழியாக மாமல்லபுரம் சென்றார்.
ராகுல் காந்தியின் கார் செல்லக் கூடிய ஜிஎஸ்டி சாலை, வண்டலூர்- கேளம்பாக்கம் சாலை, ஓஎம்ஆர் சாலை ஆகிய பகுதிகள் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தன. அதே போல் சென்னை விமான நிலையத்திலும், ராகுல் காந்தி வருகையை ஒட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டு இருந்தன.
|இதையும் படிங்க: ‘மேகதாது அணைக்காக காடுகள் அழிக்கப்படுவதை எதிர்ப்பாரா ராகுல்காந்தி’ - கேள்வியெழுப்பிய அன்புமணி
மேலும், சென்னை வந்துள்ள ராகுல் காந்தியை காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த முக்கிய தலைவர்கள் சந்திக்க உள்ளனர். இந்த சந்திப்பில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வு குறித்தும், அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான யூகங்கள் குறித்து கலந்து ஆலோசிக்கப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சியை முடித்து விட்டு, மீண்டும் சாலை மார்க்கமாக மாமல்லபுரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மாலை 6 மணிக்கு சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையம் வந்தடைகிறார் ராகுல் காந்தி. அங்கிருந்து இரவு 7 மணி இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் புறப்பட்டு இரவு 9.45 மணிக்கு டெல்லி சென்றடையவுள்ளார்.
தற்போது, மேகதாது அணை விவகாரத்தில் பிடிவாதம் மற்றும் காவிரியில் நீர் திறக்க கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு மறுத்து வரும் நிலையில், இந்த விவகாரங்களில் தனது நிலைப்பாடு என்ன என்பது குறித்து ராகுல் காந்தி இன்றையை நிகழ்ச்சியில் ஏதாவது தெரிவிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.