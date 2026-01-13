ETV Bharat / state

அனைவருக்கும் சமமான கல்வி அவசியம்: ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல்

மாணவர்களை சிறந்த குடிமக்களாக மாற்றும் இடத்தில் கல்வி நிலையங்கள் இருந்தாலும், பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு இருப்பதாக ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ராகுல் காந்தி உரை
ராகுல் காந்தி உரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 8:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: மாணவர்கள் அனைவருக்கும் சமமான கல்வி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கூடலூரில் உள்ள புனித தாமஸ் பள்ளியின் பொன் விழா நிகழ்ச்சியில் மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி கலந்து கொண்டார். பொன்விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்த ராகுல் காந்திக்கு பள்ளி நிர்வாகம் சர்பாக கேரள மாநிலத்தின் பாரம்பரிய செண்டை மேளம் முழங்க வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

அப்போது அங்கு வந்திருந்த தோடர் பழங்குடியின பெண்களுடன் இணைந்து ராகுல் காந்தி நடனமாடினார். தொடர்ந்து, தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை வெளிபடுத்தும் விதமாக மாணவ, மாணவிகளுடன் பொங்கல் வைத்து மகிழ்ந்தார். அப்போது திடீரென சாரல் மழை பொழிய தொடங்கியது.

நிகழ்ச்சியில் குறுக்கிட்ட மழை

மழையில் நனைந்தவாறே மாணவர்களிடையே பேசிய ராகுல் காந்தி, "மாணவர்கள் மழையில் நனைந்தவாறு அமர்ந்து இருப்பதற்கு மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன். இன்று நாம் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்தில் வாழ்ந்து வருகிறோம். தகவல் தொழில்நுட்ப புரட்சி குறித்து கேள்விப்பட்டிருப்போம். தற்போது ஏஐ மற்றும் தரவுகள் என அடுத்தடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். தரவுகளை சுலபமாக அணுகக் கூடிய மற்றும் பெறக்கூடிய இடத்தில் நாம் இருந்து வருகிறோம்.

அத்தகைய தரவுகளை பெற்று அறிவாக மாற்றிக் கொள்ளும் வகையில் மாணவர்களை உருவாக்கும் பணிகளில் பள்ளிகள் ஈடுபட வேண்டும். அறிவியல் வளர்ச்சியை ஞானத்துடன் பயன்படுத்தும் வகையில் மாணவர்கள் தயார்ப்படுத்த வேண்டும். கல்வி ஒருபோதும் தனியார்மயமாகிவிடக் கூடாது. மாணவர்கள் அனைவரும் சமமான கல்வி கிடைக்க வேண்டும். ஆண்களை விட பெண்கள் சிறந்து விளங்குகின்றனர். மாணவர்களை சிறந்த குடிமக்களாக மாற்றும் இடத்தில் கல்வி நிலையங்கள் உள்ளன. இதில் பள்ளிகளுக்கு முக்கிய இடம் உண்டு.

பள்ளி காலங்களை நினைவு கூர்ந்த ராகுல் காந்தி

சிறு வயதில் நான் மிகவும் குறும்புக்கார சிறுவனாக இருந்தேன். விடுதியில் தங்கி படித்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். ஆனால், நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என பெற்றோரிடம் தெரிவிப்பேன். அப்போது தான் என்னை பார்க்க பெற்றோர் அடிக்கடி விடுதிக்கு வருவார்கள். அதனால் தேவையான நேரத்தில் பொய் கூறி விடுவேன். பெரும்பாலும் நான் ஆசிரியர்களால் கையாள கடினமான மாணவனாகவே இருந்தேன். அப்படி இருந்தாலும், எனது பாட்டி இந்திரா காந்தியிடம் நிறைய கற்றுக் கொண்டேன். அவரிடம் கற்றுக் கொண்ட எதையும் எதிர்க்கொள்ளும் உறுதி, தற்போது நான் செயல்பட காரணமாக இருக்கிறது" என்றார்.

TAGGED:

NILGIRI
ராகுல் காந்தி
STUDENT
CONGRESS
RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.