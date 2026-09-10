'மத்தியில் ராகுல் - மாநிலத்தில் விஜய்'| தவெக தலைமையிலான கூட்டணி உணர்த்துவது என்ன?
தவெக அரசுக்கு வெளியே இருந்து ஆதரவு வழங்கி வரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இரு இடதுசாரி கட்சிகளும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்காதது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாக அமைந்தது.
Published : September 10, 2026 at 7:01 PM IST
- By எஸ். சையத் இப்ராஹிம்
தமிழ்நாடு அரசியல் களம் எப்போதும் தேசிய அரசியலைத் தீர்மானிக்கும் அல்லது அதற்கு இணையாகப் பயணிக்கும் ஒரு தனித்துவமான பாதையை கொண்டது. அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நேற்று சென்னை பனையூரில் நடைபெற்ற கூட்டணிக் கட்சிகளின் 2-வது ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம், தமிழக மற்றும் தேசிய அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் ஏறத்ததாழ அரை நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி ஆட்சியை, தவெக அமைத்துள்ள சூழலில், தற்போது உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி’ தேசிய அளவில் ‘மத்தியில் ராகுல் காந்தி - மாநிலத்தில் விஜய்’ என்ற உடன்பாட்டை நோக்கி நகர்வதை இந்த நிகழ்வுகள் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை
சென்னை பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் கூட்டணி கட்சிகளின் இரண்டாவது முக்கியமான ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று (செப்டம்பர் 9) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கூட்டணிக் கட்சிகளான காங்கிரஸ் சார்பில் மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி., விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் எம்.பி., மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில் தவெக தலைமையிலான இந்த ஆளும் கூட்டணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக "மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி" எனப் பெயரிடப்பட்டு ஒருமித்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அதே வேளை, தவெக அரசுக்கு வெளியே இருந்து ஆதரவு வழங்கி வரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இரு இடதுசாரி கட்சிகளும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்காதது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாக அமைந்தது.
மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி
ஆலோசனை கூட்டத்திற்குப் பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி, மற்ற தலைவர்களுடன் இணைந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணியின் தலைவராக தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யை நாங்கள் அனைவரும் ஒருமனதாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளோம். இந்த புதிய கூட்டணி தமிழ்நாட்டிலும் புதுச்சேரியிலும் அவர் தலைமையின் கீழ் திறம்படச் செயல்படும்.
இது வெறும் தேர்தலுக்கான தற்காலிகக் கூட்டணி அல்ல. கொள்கை மற்றும் தத்துவங்களின் அடிப்படையில் உருவான வலுவான அஸ்திவாரம். இந்த கூட்டணி மதச்சார்பின்மை மற்றும் சமூக நீதி ஆகிய இரு முக்கியக் கோட்பாடுகளை மையமாகக் கொண்டு, ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற வகுப்புவாதச் சக்திகளுக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து போராடும்" என்றார்.
மேலும் 2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்பதை விஜய் ஏற்றுக் கொண்டாரா? என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, "யார் பிரதமர் வேட்பாளர் என்பதை 2029 தேர்தலுக்கு முன்பு தேசிய அளவில் உள்ள 'இந்தியா' கூட்டணி தான் முடிவு செய்யும். அவ்வாறு முடிவு செய்யப்படும் அந்தப் பிரதமர் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக முதலமைச்சர் விஜய் நாடு முழுவதும் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொள்வார்" என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
கூட்டணிக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் "2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளர் யார்? விஜய்-ஆ அல்லது ராகுல் காந்தியா?" என்ற விவாதங்கள் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் அவ்வப்போது கிளப்பப்பட்டு வந்த நிலையில், இதற்கு முழுவதுமாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இந்த கூட்டம் அமைந்தது என்றே கூறப்படுகிறது.
"மத்தியில் ராகுல், மாநிலத்தில் விஜய்"
இதனிடையே, தமிழக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பி. விஸ்வநாதன், பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு இன்று அளித்த பிரத்யேக பேட்டி அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அந்த பேட்டியில், "2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளராக ராகுல் காந்தியை முதலமைச்சர் விஜய் முழுமையாக ஆதரிப்பார்" என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இதன் மூலம், தவெக மாநில அரசியலில் தங்களின் ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தி கொள்ளும் அதே வேளையில், மத்திய ஆட்சிக்கான பந்தயத்தில் காங்கிரஸையும், அதன் தலைவர் ராகுல் காந்தியையும் முன்னிறுத்தத் தயாராக உள்ளது என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
"மாநிலத்தில் தவெக ஆட்சி, மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி" என்ற இந்த பரஸ்பர புரிதல் கூட்டணிக்குள் நிலவிய அனைத்து சலசலப்புகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
தொடர்ந்து மவுனம் காக்கும் தவெக
காங்கிரஸ் தரப்பில் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என தொடர்ந்து கூறி வந்தாலும், தமிழ்நாட்டில் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் தவெக தரப்பில் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை. ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று யாரும் கூறவில்லை.
நேற்று கூட செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி, "இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் தலைவர்கள் அனைவரும் 'இந்தியா' கூட்டணியில் இருப்பவர்களே" என்று கூறினார்.
தவெக ஒரு மாநில கட்சி என்பதும், அது அதிகாரப்பூர்வமாக 'இந்தியா' கூட்டணியில் நேரடியாக இன்னும் இணையவில்லை என்பதும் அவருக்கு நினைவுக்கு வந்தது. உடனே சுதாரித்து கொண்ட மாணிக்கம் தாகூர், அருகில் அமர்ந்திருந்த தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை நோக்கி கைகாட்டி, நகைச்சுவையாக "இந்தப் பக்கம் சொல்லல... இவங்களை (தவெக) தவிர மற்ற எல்லோரையும் சொன்னேன்" என்று கூறி சிரித்தார்.
மாணிக்கம் தாகூரை தொடர்ந்ந்து பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, "எங்கள் கூட்டணி வெறும் தேர்தல் கணக்குகளுக்காக உருவானது அல்ல. இது மதச்சார்பின்மை மற்றும் சமூக நீதி என்ற கொள்கைகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பம். கூட்டணிக்குள் இருக்கும் மூத்த தலைவர்களின் கருத்துக்களையும், தேசிய அளவிலான அவர்களின் நிலைப்பாடுகளையும் தவெக முழுமையாக மதித்து நடத்துகிறது" என்று கூறினார்.
கட்சி ஒன்று கூட்டணி இரண்டா?
தவெக தலைமையிலான இந்தக் கூட்டணி குறித்து பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பல்வேறு கேள்விகளை முன் வைத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவரிடம் பேசிய போது, "அகில இந்திய அளவில் 'இந்தியா' கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ், விசிக போன்ற கட்சிகள், இப்போது தமிழகத்தில் தவெக உடன் இணைந்து புதிய கூட்டணியை உருவாக்கியிருப்பது பெரும் அரசியல் குழப்பம்" என்று விமர்சித்தார்.
ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வெவ்வேறு கூட்டணிகளில் இந்தக் கட்சிகள் எப்படி நீடிக்க முடியும்? என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர், இது வெறும் தற்காலிக மற்றும் இடைத்தேர்தல் சுயநலத்திற்கான கூட்டணி என்றும் விமர்சித்துள்ளார்.
மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி உணர்த்தும் பாடம் என்ன?
தவெக ஒரு மாநில கட்சியாக தன்னைத் தமிழ்நாட்டிற்குள் வலுப்படுத்திக் கொள்ளவே விரும்புகிறது. மத்தியில் காங்கிரஸின் கரங்களை வலுப்படுத்துவதன் மூலம், மாநில சுயாட்சியையும் மத்திய அரசின் சவால்களையும் திறம்பட எதிர்கொள்ள முடியும் என விஜய் கணக்கு போடுவதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஆரம்பத்தில் தவெக நிர்வாகிகள் "விஜய் தான் அடுத்த பிரதமர்" என்று முழங்கிய போது கூட்டணிக்குள் உரசல் ஏற்பட்டது. ஆனால், பனையூர் கூட்டத்திற்கு பின் அமைச்சர் விஸ்வநாதனின் பேட்டி மூலம் ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட மதச்சார்பற்ற கட்சிகளைத் தன்பக்கம் தக்க வைத்துக் கொண்டதன் மூலம், தமிழகத்தில் திமுகவின் இடத்தை தவெக முழுமையாக நிரப்ப முயல்கிறது.
அதே நேரத்தில், தமிழகத்தில் தடம் பதிக்க துடிக்கும் பாஜகவிற்கு பலத்த முட்டுக்கட்டையாக இந்த 'மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி' உருவெடுத்துள்ளது என்றே கூறலாம்.
அதாவது, 'மத்தியில் ராகுல் காந்தி - மாநிலத்தில் விஜய்' என்ற முழக்கம், வெறும் தேர்தல் கால கோஷம் மட்டுமல்ல. அது 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலை நோக்கி தமிழகத்தில் இருந்து கிளம்பியுள்ள ஒரு புதிய மற்றும் வலிமையான அரசியல் அலை என்பதை பனையூர் கூட்டம் பிரகடனப்படுத்தியதாகவும் அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.