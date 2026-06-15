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ராகவா லாரன்ஸ் நிதானத்தோடு பேச வேண்டும்- வீரபாண்டியன் 'அட்வைஸ்'

தமிழ்நாட்டிற்கு தர வேண்டிய நிலுவை தொகையை உடனே வழங்க வலியுறுத்தி வரும் ஜூன் 29- ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் அறிவித்துள்ளார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் பேட்டி
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 5:29 PM IST

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மயிலாடுதுறை: ராகவா லாரன்ஸ் ஒரு நல்ல நடிகர். ஆனால், அரசியலுக்கு வரும் போது மிகுந்த நிதானத்தோடு பேசி பழக வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாடுதுறையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக் குழு முன்னாள் உறுப்பினர் இடும்பையன் மறைவையொட்டி அவரது திருவுருவப் படத் திறப்பு நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் கலந்து கொண்டு இடும்பையனின் படத்தைத் திறந்து வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், "பெண்கள், குழந்தைகள் மீதான பாலியல் தாக்குதலை தடுக்க அரசு கடும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதில் எந்த சமரசமும் கூடாது. அவ்வாறு தான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் அறிவித்திருக்கிறார். காவல் துறை முடுக்கிவிடப்பட வேண்டும். தமிழ் சமூகத்தின் அறிவில் சிறந்த மாணவர், இளைஞர் அனைத்து பேதங்களையும் கடந்து இந்த அநீதிகளுக்கு எதிராக களமாட வேண்டும்.

பெண்கள், குழந்தைகள் மீதான வன்கொடுமைகளுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள் துவக்கப்பட வேண்டும், கல்வி பெரும் பங்காற்ற வேண்டும். அரசியல் இயக்கங்களும் அந்த உயரிய விழுமியங்களை உருவாக்க வேண்டும். சமரசம் ஏதுமில்லாமல் இது போன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுகிறவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி தண்டிக்க வேண்டும்.

சிங்கப்பெண் திட்டத்தில் காவல் துறையினர் பற்றாக்குறை இருக்குமேயானால், மாவட்ட நிர்வாகம் அது குறித்து ஆலோசித்து அறிக்கை தர வேண்டும். கூடுதலாக அதில் காவலர்களை நியமிக்க வேண்டும்.

இந்தியாவை கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் சுற்றி வளைத்துவிட்டன. தமிழ்நாட்டில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் முயற்சிகளை அரசு அனுமதிக்கக் கூடாது. சபாநாயகர் ஒரு கட்சியின் பிரதிநிதியல்ல. அவர் சட்டமன்ற விதிகளையும், நடைமுறைகளையும் தவறக் கூடாது.

ராகவா லாரன்ஸ் ஒரு நல்ல நடிகர். ஆனால், அரசியலுக்கு வரும் போது மிகுந்த நிதானத்தோடு பேசிப் பழக வேண்டும். அரசியலில் நேர் எதிர் கருத்துக்கள் மிக இயல்பு. ஒரு கட்சி வெற்றியடைவதும், இன்னொரு கட்சி தோல்வியடைவதும் மிக இயல்பு. கருத்துக்கள் ஒன்றை ஒன்று முட்டி மோதலாம். ஆனால், கண்ணியக் குறைவான கருத்துக்களை பதிய செய்யக் கூடாது.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விவகாரத்தில் முந்தைய அரசின் நிலை தொடரும் என முதலமைச்சர் அறிவித்திருப்பது வரவேற்புக்குரியது. அதில் அவர் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். மேகதாது அணை கட்ட கூடாது. அது வெறும் அணை, நீர் என்று பார்க்காமல் இரண்டு மாநிலங்களினுடைய உறவும், உயிர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாகப் பார்க்க வேண்டும்.

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விவசாயிகளின் கடன் அனைத்தும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக் குழு தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. அதை நிறைவேற்றுவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். மத்திய அரசு அதற்காக உதவ வேண்டும். மத்திய அரசு நிலுவையில் இருக்கிற நம்முடைய நிதி அனைத்தையும் இந்த புதிய அரசுக்கு வழங்க வேண்டும். இதை வலியுறுத்தி வரும் ஜூன் 29- ஆம் தேதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்த இருக்கிறது" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

வீரபாண்டியன் அட்வைஸ்
ராகவா லாரன்ஸ்
CPI TAMIL NADU
TVK GOVERNMENT
MEKEDATU DAM

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