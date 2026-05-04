இழுபறியில் ராதாபுரம் தொகுதி: வெல்லப்போவது யார்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ராதாபுரம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் அப்பாவு, பாஜக எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணன், நாதக-வின் கிரிஜா தாமரை பாண்டியன், தவெக-வின் சதீஷ் கிறிஸ்டோபர் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:50 AM IST
ராதாபுரம் (திருநெல்வேலி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், ராதாபுரம் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்.23 ஆம் தேதி சுமுகமாக நடந்து முடிந்தது. இந்த தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பெற்று தமிழ்நாடு சாதனை படைத்துள்ளது. நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள ராதாபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மட்டும் 79.96% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு ஆண் வாக்காளர்கள் 1,21,596 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,25,442 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 23 பேரும் என மொத்தமாக 2,47,061 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 79.96% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
2026 கள நிலவரத்தை பொறுத்தவரை கடந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற சபாநாயகர் அப்பாவு போட்டியிடுகிறார். இவரை எதிர்த்து, அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜக வேட்பாளர் எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணன், தவெக சதீஷ் கிறிஸ்டோபர், நாதக கிரிஜா தாமரை பாண்டியன் மற்றும் சுயேட்சை கட்சிகள் மொத்தமாக 23 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொறுத்தவரை, 82,331 வாக்குகள் பெற்ற திமுக வேட்பாளர் அப்பாவு அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் இன்பதுரையை 5,925 (76,406) வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார். அடுத்தபடியாக, நாதக ஜேசு தாசன் 19,371 வாக்குகளும், தேமுதிக வேட்பாளர் ஜெயபாலன் 2,432 வாக்குகளையும் பிரித்திருந்தனர். அதன்படி மொத்தமாக 1,87,310 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.
இந்த தொகுதியில் நாடார் சமூகத்தினர் 43 % பேரும், அதற்கு அடுத்தபடியாக பட்டியல் சமூகத்தினர் 10 % வசிப்பதால், இவர்கள்தான் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணியாகத் திகழ்கின்றனர். அதனால், அதிமுகவும், திமுகவும் மாறி மாறி வெற்றி பெற்று வருகின்றன. இம்முறை இந்த தொகுதியை அதிமுக, பாஜகவுக்கு விட்டு கொடுத்துள்ளது.
ஏனென்றால், கல்குவாரி பிரச்சனையை தீர்க்க சபாநாயகர் அப்பாவு எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது. அத்துடன் குறிப்பிட்ட சமூகத்தினருக்கு ஆதரவாக அவர் தொடர்ந்து பேசி வருவதால் அவருடைய வெற்றி வாய்ப்பு பாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது. பாஜகவும் இத்தொகுதியில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதால், அப்பாவு மற்றும் பாலகிருஷ்ணன் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
|ராதாபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2026
|2021
|அப்பாவு
|திமுக
|2016
|இன்பதுரை
|அதிமுக
|2011
|மைக்கேல் ராயப்பன்
|தேமுதிக