அரிக்கொம்பன், புல்லட் ராஜா வரிசையில் கோதையாரில் விடப்பட்ட ராதாகிருஷ்ணன் யானை!
நீலகிரியில் 12 பேரை தாக்கி உயிரிழக்க செய்த ராதாகிருஷ்ணன் யானை கடந்த மாதம் வனத்துறையினரிடம் பிடிப்பட்டதை தொடர்ந்து முகாமில் வைத்து கண்காணிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் மீண்டும் காட்டுக்குள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
Published : October 26, 2025 at 10:36 AM IST
திருநெல்வேலி: நீலகிரியில் 12 பேரின் இறப்புக்கு காரணமான ராதாகிருஷ்ணன் யானையை நேற்று இரவு 12 மணியளவில் வனத்துறையினர் அப்பர் கோதையார் வனப்பகுதிக்குள் பாதுகாப்பாக விட்டனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள ஓவேலி குடியிருப்பு பகுதிக்குள் காட்டு யானை ஒன்று அடிக்கடி புகுந்து பயிர்களை நாசப்படுத்துவதுடன் மக்களையும் தாக்கி வந்தது. இந்த யானையை அப்பகுதி மக்கள் ‘ராதாகிருஷ்ணன்’ என பெயரிட்டு அழைத்து வந்தனர். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த யானை தாக்கி மொத்தம் 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதில், கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர். சூழ்நிலையின் தீவிரத்தை உணர்ந்து கடந்த செப்.15 ஆம் தேதி முதன்மை தலைமை வன பாதுகாவலர் ராஜேஷ் குமார் டோக்ரா, ராதாகிருஷ்ணன் யானையை பிடிக்க உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து நான்கு கும்கி யானைகள், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வனத்துறையினர், இரண்டு பிரிவு வன கால்நடை மருத்துவர்கள் இணைந்து செப்.23ஆம் தேதி யானையை பிடித்தனர். கும்கி யானைகள் மற்றும் ஜேசிபி உதவியுடன் ராதாகிருஷ்ணன் யானையானது மரக்கூண்டு லாரியில் ஏற்றப்பட்டு, முதுமலை முகாமிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங்கு யானைக்கு வன கால்நடை மருத்துவர்கள், பல்வேறு பயிற்சிகள் அளித்து, கண்காணித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் யானையை அப்பர் கோதையார் வனப்பகுதிக்குள் விட வனத்துறை முடிவு செய்தனர். அதன்படி நேற்று முன்தினம் (அக்.24) இரவு முதுமலை முகாமில் இருந்து மரக்கூண்டு லாரியில் ஏற்றப்பட்டு திருநெல்வேலிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நேற்று (அக்.25) சேரன்மகாதேவி, கல்லிடைக்குறிச்சி, மணிமுத்தாறு வழியாக சுமார் 3,000 அடி உயரம் கொண்ட மாஞ்சோலையை கடந்து, இரவு 12 மணியளவில் கோதையார் வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டது. யானை கழுத்தில் ரேடியோ காலர் பொருத்தப்பட்டு, சிறப்பு குழுவினர் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இந்த அப்பர் கோதையார் பகுதி என்பது பொதிகை மலையின் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியாகும். இங்கு யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளுக்கு தேவையான உணவுகள், நீர் போன்றவை எந்தவித குறைவுமின்றி கிடைக்கும். இப்படிப்பட்ட இயற்கை சூழலில் யானைகள் விடப்படுவதால் மலையை விட்டு கீழே இறங்காது என வனத்துறை சார்பில் கூறப்படுகிறது.
அதன் அடிப்படையிலேயே தேனி மாவட்டத்தில் 30க்கும் மேற்பட்டவர்களை தாக்கி உயிரிழக்க செய்த அரிக்கொம்பன் யானை, புல்லட் ராஜா யானை ஆகிய யானைகளும் இவ்வனப் பகுதிக்குள் விடப்பட்டது குறிப்பிடத்க்கது.