யானை ராதாகிருஷ்ணன் உயிரைப் பறித்த 20 அடி பள்ளம்! நவ.16 அன்றே சிக்னல் கட் - வெளியான பிரத்யேக தகவல்!
வனத்துறையின் மிகுந்த கண்காணிப்பில் இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் காட்டு யானை அடிசறுக்கி விழுந்து உயிரிழந்ததாக ஸ்ரீகாந்த் உறுதி செய்துள்ளார்.
Published : November 20, 2025 at 7:41 PM IST
By இரா.மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: ராதாகிருஷ்ணன் காட்டு யானை எப்படி இறந்தது என்பது குறித்த விரிவான பிரத்யேகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் வனக் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஓவேலி பகுதியில் மனிதர்களை தாக்கி வந்த காட்டு யானை ராதாகிருஷ்ணனை, வனத் துறையினர் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்தனர். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 12 பேரை கொன்ற ராதாகிருஷ்ணனை சாந்தப்படுத்துவதற்காக, முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் பிரத்யேக மரக் கூண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது.
மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்ட ராதாகிருஷ்ணனை ஒரு மாதம் மரக்கூண்டில் வைத்து சாந்தப்படுத்திய வனத் துறையினர், அக்டோபர் 25 அன்று திருநெல்வேலி அப்பர் கோதயாறு மலைப் பகுதியில் கொண்டு விட்டனர். கோதையாறு வனப்பகுதி மக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டாத பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் பகுதி என்பதால், இங்கு பசுமை நிறைந்த புல்வெளிகள், அடர்ந்த மரங்கள், நீர்நிலைகள் என விலங்குகளுக்கு தேவையான இயற்கை சூழல் இருக்கும்.
இதன் காரணமாக தான் ஏற்கனவே தேனி மாவட்டத்தில் மனிதர்களை அச்சுறுத்திய அரிக்கொம்பன், புல்லட் ராஜா காட்டு யானைகள் இந்த பகுதிக்கு கொண்டு வந்து விடப்பட்டிருந்தது. இவ்விரண்டு காட்டு யானைகளும் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப தங்கள் வாழ்வியலை அமைத்துக் கொண்டன.
இதேபோல, ராதாகிருஷ்ணனும் இந்த சூழலுக்கு தன்னை தயார் படுத்திக்கொள்ளும் என்று நினைத்திருந்த வனத் துறையினருக்கு, நேற்று முன்தினம் திடீரென யானை உயிரிழந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
யானை உயிரிழப்புக்கான காரணம் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் பரவலாக பேசப்பட்ட நிலையில், 20 அடி உயரத்தில் இருந்து கீழே வழுக்கி விழுந்தால் ராதாகிருஷ்ணன் உயிரிழந்ததாக வனத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதே சமயம் தற்போது வரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதையும் அவர்கள் வெளியிடாமல் இருந்தனர்.
விபத்து தான் உண்மை
எனவே, இந்த விவகாரத்தில் சர்ச்சை நீடித்து வரும் நிலையில் ராதாகிருஷ்ணன் யானை உயிரிழப்புக்கான காரணம் குறித்து அறிந்து கொள்ள, களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்தின் துணை இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்தை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம்.
அப்போது அவர் நம்மிடம் கூறியதாவது:-
யானையை கோதையாறு வனப்பகுதியில் விட்ட நாளில் இருந்து தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தோம். இதற்காக நியமிக்கப்பட்ட வனக்குழுவினர் யானையிடம் இருந்து பெறப்படும் சிக்னல்களை கண்காணித்து வந்தனர். நவம்பர் 16 ஆம் தேதி பிற்பகல் திடீரென யானையிடமிருந்து சிக்னல் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும் சில நேரங்களில் மழை பெய்யும் போது தொழில்நுட்பரீதியாக ரேடியோ காலரில் சிக்னல் கிடைப்பதில் பிரச்னை ஏற்படலாம்.
அதனால் முதலில் நாங்கள் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. நவம்பர் 17 ஆம் தேதி காலை வரை காத்திருந்தோம். அப்போதும் சிக்னல் கிடைக்காததால் சந்தேகம் ஏற்பட்டது. எனவே வனக் குழுவினர் யானையை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மறுநாள் காலை கோதையாறு அணை அருகே யானை சாலையில் விழுந்து உயிர் இழந்திருப்பது தெரிய வந்தது.
எங்கள் பணியாளர்கள் அங்கு சென்று பார்த்த போது, அருகில் 20 அடி உயரத்தில் இருந்து யானை விழுந்திருக்கலாம் என்று கணிக்க முடிந்தது. அந்த உயரமான பகுதி சமமானதாக இருந்தாலும், அங்கு பாறைகள் இருந்தது. அதில் கற்களும் கிடந்தன. மழை நேரம் என்பதால், யானையின் கால்கள் சறுக்கி 20 அடி உயரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து இருக்கலாம் என்பது அங்கு நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
நான் சென்று பார்த்த போது, அங்கும் கற்கள் சறுக்கி கிடந்தன. விழுந்த வேகத்திலேயே யானை உயிரிழந்திருக்கும். ராதாகிருஷ்ணன் யானைக்கு 30 வயது இருக்கும். அதிக எடை காரணமாக உயரத்தில் இருந்து விழும் போது பலத்த காயம் ஏற்பட்டு உயிர் இழந்துள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் வெளிப்படைத் தன்மை வேண்டும் என்பதற்காக, திருநெல்வேலியில் உள்ள கால்நடை மருத்துவ ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து மருத்துவர்கள் முத்துகிருஷ்ணன், குமார் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினரை பிரேத பரிசோதனை செய்ய வரவழைத்தோம்.
வழக்கமாக இது போன்ற விலங்குகள் இறந்தால், எங்களிடம் உள்ள வன கால்நடை மருத்துவர்களே பிரேத பரிசோதனை செய்வார்கள். ஆனால், இந்த விவகாரத்தில் வெளிப்படத் தன்மை வேண்டும் என்பதற்காக கால்நடை மருத்துவர்களை அழைத்தோம். சுமார் 4 மணி நேரம் பிரேத பரிசோதனை நடைபெற்றது. மேலும், மதுரையில் உள்ள வன மற்றும் வன உயிரின குற்ற தடுப்பு துறையின் துணை இயக்குநரும் நேரில் வந்து சம்பவத்தை ஆய்வு செய்தார்.
பிரேத பரிசோதனையின் போது, அவரும் உடன் இருந்தார். இது தவிர அங்கிருந்த மின் வாரிய பணியாளர்களும் இருந்தனர். எனவே, ராதாகிருஷ்ணன் யானை உயிரிழப்புக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க விபத்து தான். இதில் வேறு எதுவும் இல்லை. ஏற்கனவே அங்கு விடப்பட்ட அரிக்கொம்பன் மற்றும் புல்லட் ராஜா ஆகிய யானைகள் நலமுடன் சுற்றித் திரிகிறது.
அரிக்கொம்பன் இங்கு விடப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆனதால், அது அடர்ந்த காட்டுக்குள் சென்று விட்டது. சில மாதங்களுக்கு முன்பு எங்கள் பணியாளர்கள் யானையை பார்த்துள்ளனர். புல்லட் ராஜா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியல் வனப் பகுதியில் சுற்றி திரிவதை வனத்துறையினர் கண்காணித்துள்ளனர் என்று களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்தின் துணை இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்தார்.
பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை
இதனிடையே, யானையின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது. களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்தின் துணை இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் அளித்த தகவல்களின் படி, வனத்துறையின் மிகுந்த கண்காணிப்பில் இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் காட்டு யானை அடிசறுக்கி விழுந்து உயிரிழந்தது அதில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில், வலது தந்தம் அருகே எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருந்ததும், தலையின் வலது பக்கம், வலது காது பகுதி, வலது கண்ணைச் சுற்றி மற்றும் இடது இடுப்பில் சிராய்ப்புகள் மற்றும் காயங்கள் இருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
மேலும், தண்டு மற்றும் வாயிலிருந்து அதிக ரத்தப்போக்கு, தலைபாகத்தின் உட்புறத்தில் எலும்பு முறிவுகள், உடலின் வலது பக்கத்தில் தோலின் அடியில் ஏற்பட்ட ரத்தக்கசிவு ஆகியன யானை ராதாகிருஷ்ணன் இறப்புக்கு காரணம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
20 அடி உயரத்தில் நிலையில்லாமல் இருந்த பாறை கல்லை மிதித்த போது யானை தவறி கீழே விருந்திருக்கலாம் எனவும் வனத் துறையினர் விசாரணை நடத்தி கண்டுபிடித்துள்ளனர்.