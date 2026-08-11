சென்னையில் ரேபிஸ் தடுப்பூசி முகாம்; 75 நாட்களில் 2 லட்சம் நாய்களுக்கு போட ஏற்பாடு
இதற்காக 30 குழுக்கள் தயார் செய்யப்பட்டு உள்ளன. மேலும், ஒரு குழு நாள் ஒன்றிற்கு சுமார் 100 தெரு நாய்கள் என மொத்தம் 3 ஆயிரம் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : August 11, 2026 at 8:03 PM IST
சென்னை: மாநகராட்சி சார்பில் 2 லட்சம் தெரு நாய்களுக்கு 75 நாட்களில் ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் 2026-27 ஆம் ஆண்டின் நிதிநிலை அறிக்கை அறிவிப்பின்படி, வெறிநாய்க்கடி நோய் பாதிப்பிலிருந்து பொது மக்களை காத்திடவும், வெறிநாய்க்கடி நோயில்லா சென்னை மாநகரை உருவாக்கிடவும், மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் 2 லட்சம் தெரு நாய்களுக்கு, வெறிநாய்க்கடி நோய்த் தடுப்பூசி (Anti Rabies Vaccination) மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி மருந்து செலுத்தும் முகாம் இன்று (ஜூலை 11) தொடங்கியது.
முதற்கட்டமாக திருவொற்றியூர், மணலி மற்றும் தண்டையார்பேட்டை ஆகிய 3 மண்டலங்களில் இந்த முகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தண்டையார்பேட்டை மண்டலம், பெரம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகப் பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த முகாமை இணை ஆணையாளர் (சுகாதாரம்) ஸ்ரேயா, வடக்கு வட்டார துணை ஆணையாளர் ஸ்வேதா சுமன், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத் தலைவர் வி. சிவா ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தார். பின்னர், தெருநாய்களுக்கு வெறிநாய்க்கடிநோய்த் தடுப்பூசி மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி மருந்து செலுத்தப்படுவதைத் பார்வையிட்டனர்.
தொடர்ந்து, தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தெருநாய்களுக்கு வெறிநாய்க்கடிநோய்த் தடுப்பூசி மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தும் பணிக்கான வாகனத்தை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தனர்.
இதே போல், திருவொற்றியூர் மற்றும் மணலி மண்டலத்திற்கான வெறிநாய்க்கடிநோய் தடுப்பூசி மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தும் முகாமானது, மணலி மண்டலம், காமராஜர் சாலையில் உள்ள கால்நடை மருத்துவர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த முகாம்கள் வாயிலாக வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தப்பட்டது.
மண்டலங்கள் மற்றும் வார்டு வாரியாக தெருநாய்களை, அவை வசிக்கும் தெருக்களுக்கே சென்று நாய் பிடிக்கும் பணியாளர்கள் மூலம் வலைகளைக் கொண்டு நாய்களைப் பிடித்து கால்நடை மருத்துவரால் அவற்றிற்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. பின்னர், அந்த நாய்களுக்கு இயற்கை வண்ண சாயம் தெளித்து அடையாளப்படுத்தி அவை இருந்த அதே இடத்திலேயே விடப்பட்டன.
குறிப்பாக, திருவொற்றியூர், மணலி மற்றும் தண்டையார்பேட்டை ஆகிய மண்டலங்களில் உள்ள அனைத்து தெருக்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள், ரயில் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள தெருநாய்களுக்கும் வெறிநாய்க்கடி நோய்த் தடுப்பூசி மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
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இதற்காக 30 குழுக்கள் தயார் செய்யப்பட்டு உள்ளன. மேலும், ஒரு குழு நாள் ஒன்றிற்கு சுமார் 100 தெரு நாய்கள் என மொத்தம் 3 ஆயிரம் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இச்சிறப்பு முகாமானது, திருவொற்றியூர் மண்டலத்தில் 14 நாட்களும், மணலி மண்டலத்தில் 9 நாட்களும், தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்தில் 14 நாட்களும் நடத்தப்படவுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, அனைத்து மண்டலங்களிலும் இம்முகாம் நடத்தப்பட்டு, 75 வேலை நாட்களுக்குள் சுமார் 2 லட்சம் நாய்களுக்கு ரேபிஸ் நோய்த் தடுப்பூசி மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தப்படவுள்ளது.