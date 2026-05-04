ETV Bharat / state

ஆர். விஸ்வநாதன் போட்டியிடும் நத்தம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026 : நத்தம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் செல்வகுமார், அதிமுக தரப்பில் ஆர்.விஸ்வநாதன், நாதக சார்பில் அழகம்மாள், தவெக சார்பில் எல்.என் ரமேஷ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

நத்தம் தொகுதி
நத்தம் தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 3:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நத்தம் (திண்டுக்கல்): தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான பொதுத்தொகுதிகளில் ஒன்றாக அறியப்படுகிற நத்தம் தொகுதி கள நிலவரம் குறித்து பார்க்கலாம்.

நடந்து முடிந்துள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்லை படைத்திருக்கிறது. மாவட்டவாரியான வாக்குப்பதிவில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 89.21% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. மொத்தம் 7 தொகுதிகளை கொண்டுள்ள இம்மாவட்டத்தில் நத்தம் தொகுதி முக்கியமான பொதுத் தொகுதியாக அறியப்படுகிறது. நத்தம் பகுதியில் மாங்காய் சாகுபடி அதிகளவில் நடக்கிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் மற்றும் ஒட்டன்சத்திரம் எப்படி திமுகவின் கோட்டையோ, அதுபோன்று நத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டையாக திகழ்கிறது. அதிமுகவின் முக்கிய முகங்களில் ஒன்றாக அறியப்படுகிற நத்தம் ஆர். விஸ்வநாதன் இந்த தொகுதியைச் சேர்ந்தவர்.

1977இல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை 12 தேர்தல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. அதில் அதிமுக, காங்கிரஸ் ஆகிய 2 கட்சிகளும் தலா 2 முறையும், திமுக, தமாகா தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன. இந்த தொகுதியில் 2,58,603 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், இம்முறை 90.96% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. ஆண்களை விட பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம் இருப்பது இத்தொகுதியின் மற்றொரு சிறப்பாகும்.

2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக சார்பில் செல்வகுமார் என்பவரும், அதிமுக சார்பில் நத்தம் விஸ்வநாதனும், தவெக சார்பில் எல்.என் ரமேஷ் என்பவரும், நாதக சார்பில் அழகம்மாள் என்பவரும் உட்பட மொத்தம் 21 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டுள்ளனர். இந்த முறை நத்தம் தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் பலர் களமிறங்கி இருந்தாலும் வெற்றி வாய்ப்பு அதிமுகவிற்கு தான் இருப்பதாக தெரிகிறது.

2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவைச் சேர்ந்த ஆண்டி அம்பலத்தை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுகவின் நத்தம் விஸ்வநாதன் 11,932 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுகவின் ஆண்டி அம்பலம் வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவின் நத்தம் விஸ்வநாதன் வெற்றிபெற்றிருந்தார்.

அதிமுகவின் கோட்டை என்று சொல்லப்பட்டாலும், இந்த தொகுதியில் ஆண்டி அம்பலம் 6 முறை வெற்றி பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நத்தம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021நத்தம் விஸ்வநாதன்அதிமுக
2016ஆண்டி அம்பலம்திமுக
2011நத்தம் விஸ்வநாதன்அதிமுக

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TN ELECTION RESULT 2026 LIVE
நத்தம் தொகுதி
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.