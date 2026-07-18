152 தேர்வுகளின் வினாத்தாள்கள் கசிவு; இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை - மாணிக்கம் தாகூர்
குடுகுடுப்பைக்காரர் ஜோசியம் சொல்வது போல அரசியல் ஜோசியம் பார்க்கிறார் என்று முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
Published : July 18, 2026 at 7:22 PM IST
மதுரை: மத்திய அரசு நடத்திய போட்டித் தேர்வுகளில் இதுவரை 152 தேர்வுகளின் வினாத்தாள்கள் கசிந்துள்ளதாக தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
பெருந்தலைவர் காமராஜரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில், திருமங்கலம் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிகளில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு காமராஜர் விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவரும், விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாணிக்கம் தாகூர் கலந்து கொண்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு விருதுகளை வழங்கிப் பாராட்டினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி., "மத்திய அரசு தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநில அரசுகளைக் கவிழ்க்கும் நோக்கில் அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ போன்ற மத்திய விசாரணை அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி வருகிறது. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், ஹேமந்த் சோரன் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை கைது செய்து சிறையிலடைத்து, அந்த அரசுகளைப் பலவீனப்படுத்தும் முயற்சிகள் நடைபெற்றது. தற்போது அதை சட்டப்பூர்வமாக்கும் வகையில் 30 நாள் சிறைத்தண்டனை பெற்றால் பதவி நீக்கம் செய்யும் சட்டத்தைக் கொண்டு வர முயற்சி நடைபெறுகிறது.
ஊழலுக்கு எதிராகப் போராடுகிறோம் என்று கூறும் பாஜக அரசு, உண்மையில் லோக்பாலை பலவீனப்படுத்தியுள்ளது. அன்னாஹசாரே போராடி உருவாக்கிய லோக்பாலின் அதிகாரங்களை பறித்துவிட்டு, தற்போது புதிய சட்டங்கள் மூலம் அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளை சட்டப்பூர்வமாக்க முயல்கிறது. இதை காங்கிரஸ் கட்சி வன்மையாக எதிர்க்கும்; நாடாளுமன்றத்திலும் எதிர்ப்போம். பழனி கோவில் நில விவகாரத்தில் சிபிசிஐடி விசாரணை நடைபெற்று வருவதால், விசாரணை முடியும் வரை எந்தக் கருத்தும் தெரிவிப்பது சரியாக இருக்காது. முன்கூட்டியே பேசுவது விசாரணையை பாதிக்கக்கூடும்.
ராகுல்காந்தி நாடாளுமன்றத்தில் கூறியபடி, கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு நடத்திய போட்டித் தேர்வுகளில் இதுவரை 152 தேர்வுகளின் வினாத்தாள்கள் கசிந்துள்ளன. இது மோடி அரசின் நிர்வாகத் தோல்வியை வெளிப்படுத்துகிறது. தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் பொருத்தமற்றது. நாடு முழுவதும் நீட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தை ராகுல்காந்தி முன்னெடுத்து வருகிறார். உண்ணாவிரதம் இருந்து வரும் வாங்சுக் உடல்நலக்குறைவுக் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பொறுப்புடன் செயல்படவில்லை. 152 தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தும் இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை; எந்த மந்திரியும் ராஜினாமா செய்யவில்லை; யாரும் பொறுப்பேற்கவில்லை. இதுதான் மோடி அரசின் நிலை. நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில் இந்த விவகாரத்தை ராகுல்காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சி தீவிரமாக எழுப்பும். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதே எங்களது கோரிக்கை.
பட்ஜெட்டில் தீர்வு கிடைக்கும்
தாய்மாமன் சீர் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அரசுப் பொறுப்பேற்று 60 நாட்களே ஆகின்றன. வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் மற்ற வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றும் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. மத்திய அரசு வழங்க வேண்டிய நிதியை தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கவில்லை. மாநிலத்தின் நிதிநிலை சவாலாக இருப்பதால், பட்ஜெட்டில் அதற்கான தீர்வுகள் வரும். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தை மோடி அரசு திட்டமிட்டு பலவீனப்படுத்தியுள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கூடுதலாக ரூபய் 5,000 கோடி செலவுச் சுமை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏழை மக்களுக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் தமிழக அரசு அந்தச் சுமையை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. இந்த கொள்கைக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சித் தொடர்ந்து போராடி வருகிறது. நாடாளுமன்றத்தில் இதற்காக நாங்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டோம். 2029- ஆம் ஆண்டு ராகுல்காந்தி தலைமையில் ஆட்சி அமைந்தால், மகாத்மா காந்தி வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம் முழுமையாக மீண்டும் வலுப்படுத்தப்படும்.
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அரசியல் ஜோசியம் பார்க்கிறார்
"ஆறு மாதத்தில் தவெக ஆட்சி கவிழும்" என்ற முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் கருத்துக்கு பதிலளித்த அவர், "அவருடைய கட்சியினருக்கு நம்பிக்கை அளிக்கவே அப்படிப் பேசுகிறார். குடுகுடுப்பைக்காரர் ஜோசியம் சொல்வது போல அரசியல் ஜோசியம் பார்க்கிறார். அந்த ஜோசியம் பலிக்காது. லாக்கப் மரணங்கள் பிரிட்டிஷ் காலம் முதல் தொடர்கின்றன. காவல்துறையில் சிலரின் தவறுகளை முழு காவல்துறைக்கும் சுமத்த முடியாது. நல்ல அதிகாரிகள் பலர் உள்ளனர். ஆனால் சிலரின் மனஅழுத்தம் மற்றும் கோபத்தால் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்கின்றன.
கன்னியாகுமரி முத்துக்கண்ணன் உயிரிழப்பு சம்பவத்தையும், அதே கோணத்தில் பார்க்க வேண்டும். காவல்துறையில் கைதிகளை கையாளும் முறையில் சீர்திருத்தம் அவசியம். மெட்ரோ திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். அதற்கு மத்திய அரசின் நிதி தேவை. ஆனால் மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டை மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் பார்க்கிறது. அதனால்தான் மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி மெட்ரோ திட்டங்கள் வரவில்லை" என்று குற்றம்சாட்டினார்.