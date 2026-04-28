ETV Bharat / state

அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை வழக்கு ரத்து: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி உள்ளிட்ட 7 பேருக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 7:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் கீழ் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாடு அரசின் விருப்புரிமை ஒதுக்கீட்டில் முறைகேடு செய்ததாக அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி உள்ளிட்ட 7 பேருக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் 9 ஆண்டுகள் கழித்து அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி உள்ளிட்ட 7 பேருக்கு எதிராக சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு வழக்குப்பதிவு செய்தது. அமலாக்கத்துறை பதிவை செய்த இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி ஐ.பெரியசாமி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்த 7 பேர் மீதான வழக்குகளை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றம் இந்த முறைக்கேட்டில் குற்றச்சதியோ? நிதி இழப்போ? இல்லை என கூறி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்துள்ளது.

அதனால் மூல வழக்கான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், அதனடிப்படையில் தனியாக அமலாக்கத் துறை பதிவு செய்துள்ள இந்த வழக்கு நிலைக்கத்தக்கதல்ல அதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட தலைமை நீதிபதி அமர்வு, அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறை பதிவு செய்த சட்டவிரோத பணபரிமாற்ற தடை சட்ட வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.

TAGGED:

MINISTER I PERIYASAMY
PMLA
MINISTER I PERIYASAMY
உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
MHC

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.