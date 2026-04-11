கொலை வழக்கில் 17 வயது சிறுவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை தீர்ப்பு ரத்து

18 வயது பூர்த்தியாகாத சிறுவன் மீதான வழக்கை, குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்றவர்களுக்கு எதிரான வழக்குடன் இணைத்து விசாரித்தது சிறார் நீதி சட்டப்படி தவறு என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 11, 2026 at 3:09 PM IST

சென்னை: கொலை வழக்கில் 17 வயது சிறுவனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து அமர்வு நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது. மேலும், வழக்கை சிறார் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டுள்ளது.

மயிலாடுதுறையில் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வன்னியர் சங்க நகரத் தலைவர் கண்ணன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 17 வயதான இளஞ்சிறார் மீதான வழக்கை, சிறார் நீதிமன்றத்தில் விசாரிப்பதற்கு பதில், நாகப்பட்டினம் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட மற்றவர்களுடன் விசாரிக்கப்பட்டு, தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட சிறுவனை, சிறுவர் சீர்திருத்தப் பள்ளியில் சேர்க்கும்படி நாகப்பட்டினம் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட போதும், சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளி இல்லாததால், அவர் கடலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், வழக்கை நாகப்பட்டினம் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரித்தது தவறு எனவும், சாதாரண சிறையில் அடைத்தது தவறு எனவும் கூறி, சிறுவன் சட்ட விரோத காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவரை விடுவிக்கக் கோரி, அவரது தாய் சவிதா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த் மற்றும் சுந்தர் மோகன் அடங்கிய அமர்வு, சம்பவம் நடந்த போது 18 வயது பூர்த்தியாகாத சிறுவன் மீதான வழக்கை, குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்றவர்களுக்கு எதிரான வழக்குடன் இணைத்து விசாரித்தது சிறார் நீதி சட்டப்படி தவறு என்றும், தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பின் சிறுவர் சீர்திருத்தப் பள்ளியில் சேர்க்காமல் சாதாரண சிறையில் அடைத்ததும் சட்டப்படி தவறு எனறும் கூறி, அவரை குற்றவாளி என அறிவித்து, தண்டனை விதித்த தீர்ப்பை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தது.

மேலும், சிறார் மீதான வழக்கை, மயிலாடுதுறை சிறார் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றி உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கை மீண்டும் விசாரித்து 6 மாதங்களில் முடிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிறுவர் சீர்திருத்தப் பள்ளியில் சேர்க்காமல், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஜுன் முதல் கடலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த இளஞ்சிறாருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கிய நீதிபதிகள், சட்ட விரோதமாக கடலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயை இழப்பீடாக வழங்கவும் உத்தரவிட்டனர்.

