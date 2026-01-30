ETV Bharat / state

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து - உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி - கோப்புப்படம்
ஏர்போர்ட் மூர்த்தி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 30, 2026 at 2:56 PM IST

சென்னை: புரட்சி தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீது போடப்பட்ட குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

புரட்சி தமிழகம் கட்சி தலைவரான ‘ஏர்போர்ட்' மூர்த்தி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்ந்து கருத்து பதிவு செய்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 6 ஆம் தேதி, சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தமிழ்நாடு காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலக நுழைவாயில் அருகே ஏர்போர்ட் மூர்த்திக்கும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினர் சிலருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. அப்போது விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் சிலர் தாக்கியதாகவும், தொடர்ந்து ஏர்போர்ட் மூர்த்தியும் பதில் தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக இரு தரப்பினரும் காவல் துறையில் தனித் தனியாக புகார் அளித்தனர். அதில், விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் அளித்த புகாரில், ஆபாசமாக பேசுதல், கொடுங்காயம் ஏற்படுத்துதல், கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் புரட்சி தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்திக்கு எதிராக மெரினா காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

பின்னர், இந்த வழக்கு தொடர்பாக ஏர்போர்ட் மூர்த்தியை செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டதை ரத்து செய்யக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஏர்போர்ட் முர்த்தியின் மனைவி ஜெய்குமாரி ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு மீதான விசாரணை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன், ஜோதிராமன் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் ஜெய்குமாரி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீது இயந்திரத்தனமாக வழக்கு தொடரப்பட்டதாக தெரிவித்தனர். மேலும் அரசியல் காரணங்களுக்காகவே குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டுள்ளது என்றும் வாதிட்டனர்.

இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன், ஜோதிராமன் அமர்வு, புரட்சி தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீதான குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.

