முறைகேடாக வீட்டு மனை பெற்றதாக வழக்கு - கருணாநிதியின் பாதுகாவலருக்கு எதிரான மனு முடித்து வைப்பு
விற்பனை மூலமாக பெற்ற நிலத்தை மனுதாரர் கணேசன் மறு விற்பனை செய்யவோ, வேறு பயன்பாட்டிற்கு மாற்றவோ எந்தவிதமான தடையும் இல்லை என்று மனுதாரர் சார்பில் வாதிடப்பட்டது.
Published : July 18, 2026 at 3:26 PM IST
சென்னை: வீட்டு வசதி வாரியத்தின் மனையை முறைகேடாக பெற்றதாக, முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பாதுகாவலரான கணேசனுக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு, வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சராக இருந்த ஐ.பெரியசாமி, தனது அதிகாரத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தி தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்துக்குச் சொந்தமான வீட்டை அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பாதுகாவலரான கணேசன் என்பவருக்கு, சென்னை முகப்பேரில் 4,370 சதுர அடி காலி மனையை முறைகேடாக ஒதுக்கீடு செய்ததாக, 2012ஆம் ஆண்டு லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது.
இந்த விவகாரத்தில், கணேசன், அவரின் மனைவி பத்மா, முன்னாள் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி ஆகியோருக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவுசெய்யபட்டது.
இந்த வழக்கு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள எம்.பி., எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம், வழக்கில் இருந்து ஐ.பெரியசாமியை விடுவித்து உத்தரவிட்டது.
ஐ.பெரியசாமியை விடுவித்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யும் வகையில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துள்ளார். சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு எதிராக ஐ.பெரியசாமி தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டு, தடை உத்தரவும் பெறப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் தனக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி கணேசன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதரார் கணேசன், அவரது மனைவி பத்மா ஆகிய இருவரும் இணைந்து சொத்துக்களை வாங்கியுள்ளனர். பின்னர் கணேசன் தனது பங்கை விற்பனை செய்து பணப் பலனடைந்துள்ளார். வீட்டு வசதி வாரிய விதிகளின்படி சொத்துக்களை விற்பனை செய்ய கூடாது.
அவ்வாறு இருக்கும் நிலையில் சொத்தை விற்று அதன் மூலம் பலனடைந்தது விதி மீறலாகும். மேலும் மனை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு முன்னர், விற்பனை ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. இது முற்றிலும் தவறானது. தனக்கு இருந்த அதிகார பலத்தில் இதனை செய்துள்ளார். விதிகளை மீறிய செயல்பட்டுள்ளதால் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வழக்கை ரத்து செய்ய கூடாது" என்று வாதிட்டார்.
கணேசன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "முறையான அரசு அனுமதி மற்றும் காவல் துறை அனுமதிக்குப் பிறகே மனை வாங்கபட்டது. விற்பனை மூலமாக பெற்ற நிலத்தை கணேசன் மறு விற்பனை செய்வதற்கோ? அல்லது வேறு பயன்பாட்டிற்கு மாற்றுவதற்கோ? எந்தவிதமான தடையும் இல்லை. அரசு தரப்பில் கூறிய குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தவறானவை.
விற்பனை பத்திரங்கள் மூலமாக பெற்ற மனையில், கணேசன் தனது 15 விழுக்காடு சொத்தை மட்டுமே விற்று பணம் பெற்றுள்ளார். இதில் எந்த விதிமீறலும் இல்லை. மேலும் இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியை ஏற்கெனவே வழக்கில் இருந்து விடுவித்து சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
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இதனையும் நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதில், எந்த அதிகார துஷ்பிரயோகமும் நடைபெறவில்லை. விதிகளின்படிதான் அனைத்தும் நடைபெற்றுள்ளது. எனவே சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன், விதிகளின் அடிப்படையில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, மனுதரார் தரப்பு வாதங்களை ஏற்று சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் வழக்கை ரத்து செய்வதாக அறிவித்து உத்தரவிட்டார்.