எ.வ.வேலுவுக்கு எதிரான லுக் அவுட் நோட்டீஸ் ரத்து - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
எ.வ.வேலு வெளிநாடு செல்வதாக இருந்தால் கீழமை நீதிமன்றத்தின் அனுமதியை பெற வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : July 28, 2026 at 3:39 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு எதிரான லுக் அவுட் நோட்டீசை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கரூர், திருப்பூர் ஆகிய இடங்களில் நெடுஞ்சாலை துறை ஒப்பந்த பணி மேற்கொள்ளாமலேயே பல கோடி ரூபாய் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் அளிக்கப்பட்டதாக கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு, லஞ்ச ஒழிப்பு துறையிடம் அறப்போர் இயக்கம் புகார் அளித்தது. இந்த புகாரின் பேரில் முன்னாள் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் வேலு மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த நிலையில் தன் மீது தொடரப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும், தனக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீசை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், எ.வ வேலு மீது கைது நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது என உத்தரவிட்டதுடன், லுக் அவுட் நோட்டீஸுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தி உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.கே இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கு தொடர்பாக பதில்மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
எ.வ.வேலு தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், ஏற்கனவே நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை முன் ஆஜராகி, விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு அளித்துள்ளதால், லுக் அவுட் நோட்டீஸ் தேவையில்லாதது எனக் குறிப்பிட்டார்.
இதையடுத்து, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தரப்பு கோரிக்கையை ஏற்று, பதில்மனு தாக்கல் செய்ய ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
மேலும், வழக்கு தொடர்பாக புலன் விசாரணையை தொடரலாம் எனவும், எ.வ.வேலுவுக்கு சம்மன் அனுப்பி போலீசார் விசாரிக்கலாம் எனவும் தெரிவித்தார். அதேசமயம், வழக்கு தொடர்பாக அவருக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கக் கூடாது என ஏற்கனவே பிறப்பித்திருந்த உத்தரவை, ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வரை நீட்டித்த நீதிபதி, எ.வ வேலுவுக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீசை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும், வெளிநாடு செல்வதாக இருந்தால் கீழமை நீதிமன்றத்தின் அனுமதியை பெற வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்கிடையில், வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி எ.வ.வேலு தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அறப்போர் இயக்கம் தரப்பில் இடையீட்டு மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, அதற்கு பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.