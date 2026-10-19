நீதிபதிகள் தேர்வு: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தகுதி மதிப்பெண் குறைப்பு – வெளியானது அரசாணை
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தின் பரிந்துரைகளின்படி இந்த அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 19, 2026 at 8:21 PM IST
சென்னை: மாவட்ட நீதிபதி, உரிமையியல் நீதிபதி பணிகளுக்கான நேரடி நியமனத் தேர்வுகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தகுதி மதிப்பெண்களை குறைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட நீதிபதி, உரிமையியல் நீதிபதி பணியிடங்களுக்கு தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு நேரடி நியமனம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த தேர்வுகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தகுதி மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காக தமிழ்நாடு மாநில நீதித்துறைப் பணி (பணியமைப்பு மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு) விதிகள் 2007-இல் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இதற்கான அரசாணையை உள்துறை (நீதிமன்றங்கள்-I) துறை, அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, மாவட்ட நீதிபதி தேர்வு முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான தகுதி மதிப்பெண்கள்: மாவட்ட நீதிபதி (நுழைவு நிலை) பணிக்கான முதல்நிலைத் தேர்வில், மாற்றுத்திறனாளிகள் குறைந்தபட்சம் 30 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும். மற்ற பிரிவினருக்கான குறைந்தபட்சத் தகுதி மதிப்பெண்கள் : ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியர், பழங்குடியினர் – 30 மதிப்பெண்கள்.
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லிம்), மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர் – 35 மதிப்பெண்கள், இதர பிரிவினர் – 40 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும். மாவட்ட நீதிபதி முதன்மைத் தேர்வு: மாவட்ட நீதிபதி பணிக்கான முதன்மைத் தேர்வில், ஒவ்வொரு தாளிலும் பெற வேண்டிய குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் சதவீதம் பின்வருமாறு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியர், பழங்குடியினர் – 35%, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லிம்), மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர் – 40%, மாற்றுத்திறனாளிகள் – 35%, இதர பிரிவினர் – 45% என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
உரிமையியல் நீதிபதி தேர்வு தகுதி மதிப்பெண்கள்
அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதி-C-க்கான குறைந்தபட்சத் தகுதி மதிப்பெண்கள்: ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியர், பழங்குடியினர் – 30 மதிப்பெண்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லிம்), மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர் – 35 மதிப்பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் – 30 மதிப்பெண்கள், இதர பிரிவினர் – 40 மதிப்பெண்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உரிமையியல் நீதிபதி தேர்வு
ஒவ்வொரு தாளிலும் பெற வேண்டிய குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் சதவீதம் பின்வருமாறு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதிதிராவிடர், ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியர், பழங்குடியினர் – 30%,பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (முஸ்லிம்), மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர்மரபினர் – 35%, மாற்றுத்திறனாளிகள் – 30%, இதர பிரிவினர் – 40% என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு மற்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. உயர் நீதிமன்றத்தின் தேர்வு மற்றும் நியமனக் குழு அளித்த பரிந்துரைக்கு முழு நீதிபதிகள் குழுவும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, உயர் நீதிமன்றப் பதிவாளர் ஜெனரல் சமர்ப்பித்த பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்ட தமிழக அரசு, தமிழ்நாடு மாநில நீதித்துறைப் பணிகள் (பணியமைப்பு மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு) விதிகள், 2007 ல் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு தமிழ்நாடு அரசிதழின் சிறப்பு வெளியீட்டில் வெளியிடப்பட உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.