கத்தார் விமானத்தில் 'திடீர்' தொழில்நுட்ப கோளாறு - 224 பயணிகள் உயிர் தப்பினர்
விமானத்தில் பழுது நீக்கப்பட்ட பிறகு நாளை அதிகாலை மீண்டும் அந்த விமானத்தை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : October 29, 2026 at 3:36 PM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட தயாராக இருந்த கத்தார் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறுக் கண்டறியப்பட்டதால், விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால், 224 பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து கத்தார் நாட்டின் தலைநகர் தோஹாவுக்கு செல்லும் கத்தார் ஏர்வேஸ் பயணிகள் விமானம் இன்று அதிகாலை 4.15 மணிக்குப் புறப்படத் தயாராக இருந்தது. அந்த விமானத்தில் பயணம் செய்வதற்காக 212 பயணிகள், 12 விமான ஊழியர்கள் என மொத்தம் 224 பேர் இருந்தனர்.
பயணிகள் அனைவரும் விமானத்தில் ஏறியதைத் தொடர்ந்து, விமானம் புறப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. விமானம் ஓடுபாதையில் செல்லத் தயாரான போது அதன் இயந்திரங்களில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு இருப்பதை விமானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
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இதனால் விமானத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குவது பாதுகாப்பானதல்ல என்பதை உணர்ந்த விமானிகள், உடனடியாக விமான நிலையக் கட்டுப்பாட்டு அறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து விமானம் புறப்படுவது நிறுத்தப்பட்டு, பயணிகள் அனைவரும் விமானத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து, அவர்கள் விமான நிலைய ஓய்வறைகளில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்ட விமானம், வழக்கமாக நிறுத்தப்படும் பகுதியில் இருந்து அகற்றப்பட்டு, விமானங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்படும் ரிமோட் பே பகுதிக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதையடுத்து விமானப் பொறியாளர்கள் அடங்கிய குழுவினர், விமானத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறைச் சரிசெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். நீண்ட நேரம் முயற்சி மேற்கொண்ட போதிலும் தொழில்நுட்பக் கோளாறை உடனடியாகச் சரி செய்ய முடியவில்லை. இதையடுத்து அந்த விமானத்தின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது.
இதனால், அந்த விமானத்தில் பயணம் செய்யத் திட்டமிட்டிருந்த 212 பயணிகளும், சென்னையில் தங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அவர்கள் சென்னையில் உள்ள பல்வேறு ஹோட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டன. விமானத்தில் பழுது நீக்கப்பட்ட பிறகு நாளை அதிகாலை மீண்டும் அந்த விமானம் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அந்த விமானத்தில் பயணம் செய்ய வந்தவர்களில் 100-க்கும் மேற்பட்டோர், தோஹாவில் இருந்து அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்குச் செல்லும் இணைப்பு விமானங்களில் பயணிக்கத் திட்டமிட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. விமானச் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டதால் அவர் கடும் அவதியடைந்தனர்.
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விமானத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறை விமானிகள் உரிய நேரத்தில் கண்டறிந்து விமானத்தை இயக்குவதை நிறுத்தி நடவடிக்கை எடுத்ததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. இதனால் விமானத்தில் இருந்த 224 பேரும் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினர்.