நெல்லையில் மீன்பிடி வலையில் சிக்கிய மலைப்பாம்பு: மக்கள் அதிர்ச்சி
மீன்பிடி வலையில் இருந்து மீட்கப்பட்ட மலைப்பாம்பு வனத்துறையினரிடம் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கப்பட்டது.
Published : August 17, 2026 at 10:48 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை மாவட்டம் நம்பியாற்றில் மீன்பிடி வலையில் மலைப்பாம்பு சிக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
நெல்லை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, அங்கு பாயும் தாமிரபரணி உள்ளிட்ட ஆறுகளில் மீன்கள் மட்டுமின்றி சில மலைப்பாம்புகளும் இருக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்காடுகளில் இருந்து உற்பத்தியாகி வரும் தண்ணீர் என்பதால், இதுபோன்ற மலைப்பாம்புகளும் வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்டு ஆறுகளில் ஐக்கியமாகி விடுகின்றன.
இந்நிலையில், நெல்லை மாவட்டம் ஏர்வாடி பகுதியில் ஓடும் நம்பியாற்றில் சிலர் மீன்பிடிப்பதற்காக வலைகளை விரித்து வைத்துள்ளனர்.
பின்னர் சில மணிநேரங்கள் கழித்து வலையில் சிக்கியிருக்கும் மீன்களை எடுப்பதற்காக அவர்கள் வந்துள்ளனர். அப்போது அந்த வலையில் 10 அடி நீள பெரிய மலைப்பாம்பு ஒன்று இருந்துள்ளது.
இதனை பாரத்து அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள், இதுகுறித்து ‘கிரீன் கேர் அமைப்பின் நெல்லை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஷேக் என்பவருக்கு தகவல் அளித்தனர். இதன் அடிப்படையில், அங்கு வந்த கிரீன் கேர் அமைப்பைச் சேர்ந்த தன்னார்வலர்கள், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர்.
தொடர்ந்து, அங்கு கூடி இருந்த பொதுமக்களின் உதவியோடு, கிரீன் கேர் தன்னார்வலர்கள் இணைந்து தகுந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் அரை மணி நேரப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு, வலையில் சிக்கியிருந்த மலைப்பாம்பு எவ்வித காயமுமின்றி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து திருக்குறுங்குடி வனச்சரக அதிகாரிகளுக்கு உடனடியாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு மீட்கப்பட்ட மலைப்பாம்பு வனத்துறையினரிடம் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கப்பட்டது. இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.