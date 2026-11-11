முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் பிணை மனுவை நாளை விசாரணைக்கு எடுக்கும் உயர் நீதிமன்றம்
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக லஞ்சம் வாங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 11, 2026 at 1:26 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிமம் வழங்க லஞ்சம் வாங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி பிணை கோரிய மனு நாளை (நவம்பர் 12) விசாரணைக்கு எடுக்கப்படும் என உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிமம் வழங்க லஞ்சம் வாங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸ் பிணை கோரி ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம், இந்த வழக்கில் சாட்சிகளாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், இந்த குற்றத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை தொடர்புபடுத்துவதற்கான ஆரம்பக்கட்ட முகாந்திரம் உள்ளது.
தனியார் பள்ளிகள் பணம் கொடுக்காவிட்டால், பத்து மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களை தேர்வெழுத அனுமதிக்கப் போவதில்லை என அரசகுமாரும், முத்துகுமாரும் தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை மிரட்டியுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. வழக்கின் புலன் விசாரணை ஆரம்ப நிலையில் உள்ளது.
வழக்கில் சேரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்ததில், தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் இருந்து பெருந்தொகை வசூலிக்கப்பட்டு மோசடி செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது. அந்த தொகை கட்சி நிதி என்ற பெயரில், அன்பில் மகேஸை சென்றடைந்துள்ளது என சாட்சிகள் வாக்குமூலங்கள் அளித்துள்ளனர்.
மோசடி, மிரட்டல், கட்சி நிதி என்ற பெயரில் பெருந்தொகை வசூல் செய்தது போன்றவை பொருளாதார குற்றமாகும். அரசு ஊழியரான முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் தொடர்பு, அரசகுமாரின் குற்றப் பின்னணி, அன்பில் மகேஸ் கைதிற்கு பிறகு முத்துகுமார் சரணடைந்தது, இந்த பொருளாதாரக் குற்றத்தின் தீவிரத்தைக் காட்டுகின்றன.
இந்த நிலையில், சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு மிக்க நபரான அன்பில் மகேஸுக்கு ஜாமீன் வழங்கினால் அது விசாரணையை பாதிக்கும் என்ற காவல்துறையின் வாதத்தை நிராகரிக்க முடியாது. எதிர்கால சந்ததிக்கு, சிறந்த கல்வியை வழங்கக்கூடிய துறைக்கு அமைச்சராக பதவி வகித்த அன்பில் மகேஸுக்கு தற்போதைய நிலையில் பிணை வழங்க முடியாது எனக்கூறி சிறப்பு நீதிமன்றம் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது.
தொடர்ந்து, சிறப்பு நீதிமன்றம் பிணை மனுவை தள்ளுபடி செய்த நிலையில், நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு, அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான முத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், அவசரமாக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பிணை கோரிய மனுவை விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.
இந்த கோரிக்கையை ஏற்ற நீதிபதி, பிணை மனு எண்ணிடப்பட்டதும், நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தால் நாளை (நவம்பர் 12) விசாரணைக்கு எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். மேலும், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்க லஞ்சம் வாங்கியதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி அன்பில் மகேஸ் தொடர்ந்த வழக்கை வருகிற நவம்பர் 30ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.