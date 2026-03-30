ரயில் நிலைய லிஃப்ட்டில் சிக்கிய 17 பயணிகள் பத்திரமாக மீட்பு
ரயில் நிலையங்களின் லிஃப்ட்டில் பயணிக்கும் போது எத்தனை நபர்கள் பயணிக்கலாம் என்பதைப் பார்த்து பயன் படுத்த வேண்டும் என்று பயணிகளை தீயணைப்புத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : March 30, 2026 at 1:48 PM IST
சென்னை: புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட புழுதிவாக்கம் பறக்கும் ரயில் நிலையத்தின் லிஃப்ட்டில் ஏற்பட்ட திடீர் பழுது காரணமாக சிக்கித் தவித்த 17 பேரை தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள் பல மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு பத்திரமாக மீட்டனர்.
சென்னையில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையிலும், பொதுமக்களின் பயண நேரத்தைக் குறைக்கும் வகையிலும் பயணிகளின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் சென்னை கடற்கரை முதல் பரங்கிமலை வரை பறக்கும் ரயில் சேவை அண்மையில் தொடங்கப்பட்டது.
இது ரயில் பயணிகள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. புதிதாக அமைக்கப்பட்ட புழுதிவாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் மட்டும் பறக்கும் ரயில்கள் நின்றுச் செல்லும் என்றும், ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் பறக்கும் ரயில்கள் நிற்காது எனவும் ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், நேற்றிரவு சென்னை கடற்கரையில் இருந்து பரங்கிமலைக்கு செல்லும் ரயில், புழுதிவாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் நின்றது. அந்த ரயிலில் இருந்து வெளியேறிய பயணிகள் லிஃப்ட் பயணித்துள்ளனர். அப்போது லிஃப்ட்டில் திடீரென பழுது ஏற்பட்டு பாதியில் நின்றுள்ளது. அவர்களை ரயில் நிலையத்தில் இருந்த பணியாளர்கள் மீட்க முயன்றனர். எனினும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்ததால் சக பயணிகள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த வேளச்சேரி தீயணைப்புத்துறை அதிகாரி பிரபாகரன் தலைமையிலான குழுவினர் லிஃப்ட்டின் மேற்பரப்பை உடைத்து உள்ளே இருந்த 4 குழந்தைகள் உள்பட 17 பேரை பத்திரமாக மீட்டனர்.
மீட்கப்பட்டவர்களில் யாருக்கும் எவ்வித காயமும் ஏற்படவில்லை. சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அவர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். பயணிகள் ரயில் நிலையங்களின் லிஃப்ட்டில் பயணிக்கும் போது எத்தனை பேர் பயணிக்கலாம் என்பதை பார்த்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தீயணைப்புத் துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
இதனால் புழுதிவாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் பயணிகள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. லிஃப்ட்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட அதிகளவில் பயணிகள் பயணித்ததால் லிஃப்ட்டில் பழுது ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.