புழல் சிறையில் கைதிகள் தப்பிய சம்பவம் எதிரொலி - தமிழகம் முழுவதும் சிறை நிர்வாகத்திற்கு பறந்த டிஜிபி உத்தரவு
பாதுகாப்பு தணிக்கையை விரைந்து முடித்து அதன் விவரங்களை ஒரு வார காலத்திற்குள் உயர் அதிகாரிகளிடம் அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க சிறைத்துறை டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 3:21 PM IST
சென்னை: புழல் சிறையில் கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தின் எதிரொலியாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறைகளில் பாதுகாப்பு தணிக்கை நடத்த சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை புழல் மத்திய சிறையிலிருந்து இரண்டு கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவம் சிறைத்துறை வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் கொண்ட சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பிச் சென்றது, சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியது.
தப்பி சென்ற கைதிகள் மீண்டும் சிறையில் அடைப்பு
இதையடுத்து தப்பிச் சென்ற கைதிகளைப் பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, தப்பிச் சென்ற இரண்டு கைதிகளும் கைது செய்யப்பட்டு மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். கைதிகள் எவ்வாறு சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்றனர் என்பது குறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அங்கு இருந்த கேபிளைப் பயன்படுத்தி சிறைச்சுவரைத் தாண்டி வெளியேறியதாக தெரியவந்தது.
சிறையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இருந்தபோதிலும், கைதிகள் தப்பிச் சென்றது தொடர்பாக துறைரீதியான விசாரணையும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பை மறு ஆய்வு செய்ய சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக சிறைத்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய சிறைத்துறை டிஜிபி, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து சிறைகளிலும் உடனடியாகப் பாதுகாப்பு தணிக்கை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மத்திய சிறைகள், மாவட்ட சிறைகள் மற்றும் பெண்களுக்கான சிறப்பு சிறைகள் உள்ளிட்ட சிறைச்சாலைகளில் இந்தப் பாதுகாப்பு தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
ஒவ்வொரு சிறையிலும் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் முறையாகச் செயல்படுகின்றனவா என்பது குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சிறை வளாகங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்கள் முறையாகச் செயல்படுகின்றனவா, கைதிகளின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் போதுமானதாக உள்ளனவா என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
ஒரு வாரத்திற்குள் அறிக்கை சமர்பிக்க உத்தரவு
சிறைகளில் உள்ள கண்காணிப்புக் கோபுரங்களின் நிலை, சிறைச்சுவர்களின் பாதுகாப்பு, நுழைவாயில்கள் மற்றும் கதவுகளில் உள்ள பூட்டுகளின் நிலை உள்ளிட்டவையும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளன. சிறைச்சாலைகளில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடும் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை போதுமானதாக உள்ளதா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது.
பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை இருக்கும் சிறைகளில், அதனால் கண்காணிப்புப் பணிகளில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறதா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது. மேலும் இந்தப் பாதுகாப்பு தணிக்கையை விரைந்து முடித்து அதன் விவரங்களை ஒரு வார காலத்திற்குள் உயர் அதிகாரிகளிடம் அறிக்கையாகச் சமர்ப்பிக்கவும் சிறைத்துறை டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதற்காக ஒவ்வொரு சிறைக்கும், தனித்தனியாக ஆய்வுக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளன. மேலும் இந்த குறைபாடுகள், அவற்றைச் சரிசெய்ய மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட விவரங்கள் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படும் எனவும், இதன் மூலம் சிறைச்சாலைகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேம்படுத்துவதுடன், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுவதைத் தடுக்க முடியும் என்றும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் மழைக்காலங்களில் சிறைச்சாலைகளில் மின்தடை ஏற்பட்டால் அதைச் சரிசெய்ய சுமார் அரை மணி நேரம் வரை தாமதமாவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இந்தப் பிரச்னைக்குத் தீர்வு காணவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மின்தடை ஏற்பட்டவுடன் உடனடியாக மின்சாரம் கிடைக்கும் வகையில் பேட்டரி இருப்பை அதிகரித்துப் பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் சிறைத்துறை டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.