புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து இரண்டு கைதிகள் தப்பியோட்டம்
கடந்த ஆகஸ்ட் 28- ஆம் தேதி புழல் மத்திய சிறைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 21, 2026 at 10:50 PM IST
சென்னை: புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து இரண்டு கைதிகள் அடுத்தடுத்து தப்பியோடி சம்பவம், புழல் சிறைச்சாலையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் விசாரணை கைதிகள், தண்டனை கைதிகள் என ஆயிரக்கணக்கான கைதிகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். புழல் சிறை முழுவதும் பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்புப் போடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இரண்டு கைதிகள், அடுத்தடுத்து தப்பியோடியுள்ளனர். தப்பிச் சென்ற கைதிகள் யார்? என்பது குறித்து சிறைத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், சென்னை மதுரவாயல் பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவர் பாலியல் வழக்கில் திருமங்கலம் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் என்பதும், மற்றொருவர், நேபாளத்தைச் சேர்ந்த சுதிர் போகத் என்பதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து இரண்டு கைதிகளையும் பிடிக்க காவல்துறையினர், 14 தனிப்படைகளை அமைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், சிறையில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளையும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம் சிறைச்சாலையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாதுகாப்பு நிறைந்த புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து இரண்டு கைதிகள் எப்படித் தப்பிச் சென்றனர்? புழல் சிறையில் பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளதா? போன்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
கடந்த ஆகஸ்ட் 28- ஆம் தேதி அன்று புழல் மத்திய சிறைக்கு நேரில் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், சிறை மருத்துவமனை, போதைப்பொருள் மறுவாழ்வு மையம், கைதிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம், தூய்மை மற்றும் சிறைத்துறை பதிவேடுகளையும் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.