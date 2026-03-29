மீண்டும் ஒட்டப்பிடாரத்தில் களம் இறங்கும் கிருஷ்ணசாமி; 43 தொகுதிகளுக்கான புதிய தமிழகம் வேட்பாளர் அறிவிப்பு
கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் ஜனதா கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட கிருஷ்ணசாமி அதிமுக, திமுக வேட்பாளர்களை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
Published : March 29, 2026 at 10:11 PM IST
சென்னை: புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் 43 வேட்பாளர்களின் பட்டியலை அக்கட்சி தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அறிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுகவுடன், புதிய தமிழகம் கட்சி கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட போவதாக அக்கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் 50 முதல் 60 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை நிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். அதில் முதல்கட்டமாக தற்போது 43 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளோம். அதன்படி ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் நான் போட்டியிட உள்ளேன். அதேபோல் ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் மற்றும் திருநெல்வேலி தொகுதியில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் மாநில இளைஞர் அணி தலைவர் டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி போட்டியிடவுள்ளார்" என்றார்.
புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தன்னிடம் நேரடியாக ஒருமுறை கூட பேசவில்லை என்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியதற்கு பதிலளித்த அவர், "எஸ்.பி.வேலுமணி, வைகை செல்வன் உள்ளிட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் என்னை சந்தித்து பேசினார்கள். எஸ்.பி வேலுமணி என்னிடம் ஏழு இடங்களுக்கான பெயரை எழுதி வாங்கி சென்றார். ஆனால் எதுவும் தெரியாதது போல், என்னை சந்திக்கவில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகிறார். எடப்பாடி பழனிச்சாமி நேரில் காண்பதற்காக அனுமதி பெற்று காத்திருந்தோம். அது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் தெரியும். முன்னாள் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தவர் இவ்வாறு பொய் பேசக்கூடாது" என்றார்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "புதிய தமிழகம் கட்சி கடந்த தேர்தலில் 33 ஆயிரம் வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ளது, அதற்கு ஏற்றார் போல் மட்டுமே தொகுதிகள் ஒதுக்க முடியும் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறுகிறார். அப்படி என்றால் கடந்த தேர்தலில் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் கணிசமான வாக்கு சதவிகிதத்தை மட்டுமே அதிமுக பெற்றது. அதன் அடிப்படையில் அதிமுகவிற்கு சீட்டு வழங்க முடியுமா?" என கிருஷ்ணசாமி கேள்வி எழுப்பினார்.
கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் ஜனதா கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட கிருஷ்ணசாமி அதிமுக, திமுக வேட்பாளற்களை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.