நெல்லையில் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவேன்: ஷ்யாம் கிருஷ்ணசாமி நம்பிக்கை
கடந்த 1996- ஆம் ஆண்டு புதிய தமிழகம் கட்சி தொடங்கியது முதல் அனைத்து தேர்தல்களிலும் போட்டியிட்டுள்ளோம் என்று ஷ்யாம் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 6, 2026 at 2:51 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை சட்டமன்றத் தொகுதியில் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவேன் என்று புதிய தமிழகம் கட்சியின் இளைஞரணி மாநிலத் தலைவர் ஷ்யாம் கிருஷ்ணசாமி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சி தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. அதன்படி, புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி, ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதியிலும், அவரது மகனும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் இளைஞரணி மாநிலத் தலைவருமான ஷ்யாம் கிருஷ்ணசாமி, நெல்லை சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று (ஏப்ரல் 6) நெல்லை சட்டமன்றத் தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் பிரியாவிடம் ஷ்யாம் கிருஷ்ணசாமி வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஷ்யாம் கிருஷ்ணசாமி, "கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் நெல்லை மாவட்டத்தில் அதிமுக டெபாசிட் கூட வாங்கவில்லை. அதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவதை எல்லாம் நாங்கள் பெரிதாக பொருட்படுத்த வேண்டியது இல்லை.
இந்த தேர்தலில் நான்காவது, ஐந்தாவது இடத்திற்கு அதிமுக தள்ளப்படும். எனவே, தேர்தலுக்குப் பின் அவர் வாழ்க்கை என்ன ஆகுமோ? என்று அவர் தான் யோசிக்க வேண்டும். எங்களைப் பற்றி அவர் கவலைப்பட தேவையில்லை.
நான் வெற்றி பெற்றால் நெல்லை தொகுதிக்கு பல திட்டங்களைக் கொண்டு வருவேன். இந்த தொகுதியில் பல்வேறு சமூக சிக்கல்கள் உள்ளன. அதனை களைவதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன். திருநெல்வேலி மாநகர் இன்னும் நவீனமயமாக்கப்படவில்லை.
அதற்கான பணிகளில் ஈடுபடுவேன். இதுபோன்ற பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வேட்பாளர்கள்தான் நெல்லைக்கு தற்போது தேவைப்படுகிறது. நான் அப்படிப்பட்ட வேட்பாளராக இருப்பேன். புதிய தமிழகம் கட்சிக்கென கணிசமான வாக்கு வங்கி இந்த தொகுதியில் உள்ளது.
கடந்த 1996-ம் ஆண்டு டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி முதன்முதலாக நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு 60,000- க்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளை பெற்றுள்ளார். 5 முனை, 6 முனை போட்டியிலும் எங்கள் வெற்றி பிரகாசமாக உள்ளது. கூட்டணியை மட்டுமே நம்பி நாங்கள் இல்லை.
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவதற்காக ஒரு கூட்டணியில் சேர முயற்சி செய்தோம். அந்தக் கூட்டணி சரியாக அமையவில்லை. அதற்காக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் இருக்க முடியாது. கட்சி தொடங்கியதில் இருந்து தற்போது வரை அனைத்து தேர்தல்களிலும் போட்டியிட்டுள்ளோம்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 70 தொகுதிகளில் களம் காண்கிறோம். பொதுத்தொகுதியில் அனைவரும் போட்டியிடலாம். அதனால் தான் நானும் போட்டியிடுகிறேன். நான் பொதுவானவன், தனித்தொகுதியில் தான் போட்டியிட வேண்டும் என்று இல்லை. நெல்லை தொகுதியில் யார் போட்டியிட்டாலும் வெற்றி எனக்கு சாதகமாக தான் இருக்கும், நான் தான் வெற்றி பெறுவேன்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் நெல்லை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஷ்யாம் கிருஷ்ணசாமி போட்டியிடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.