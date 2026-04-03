தனித்து போட்டியிடுவதால் 10 முதல் 15 தொகுதிகள் வரை வெற்றி வாய்ப்பு - கிருஷ்ணசாமி
டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூடுவதற்காக சட்டமன்றத்தில் குரல் எழுப்புவோம் என புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்தார்.
Published : April 3, 2026 at 5:40 PM IST
தூத்துக்குடி: புதிய தமிழகம் கட்சி தனித்து போட்டியிடுவதால் 10 முதல் 15 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் வரை வெற்றி வாய்ப்பிருப்பதாக அக்கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி, "கூட்டணியில் சேராதது கவலை ஒன்றும் இல்லை; தமிழ்நாட்டில் வலுவான கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தது உண்மை தான். தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி அமைய வலுவான கூட்டணி அமைக்க இருந்தது உண்மை. அதற்காக பெரும் முயற்சி எடுத்திருந்தேன். ஆனால் கைக்கூடவில்லை.
புதிய தமிழகம் கட்சி யாரையும் நம்பி இல்லை. மக்களோடு மக்களாக இணைந்து இருக்கின்றோம். புதிய தமிழகம் கட்சி 70 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடவுள்ளது. தமிழ்நாட்டில கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற அவலங்கள் மற்றும் குறைபாடுகளை சட்டமன்றத்தில் சுட்டிக்காட்டி வலுவான குரலை ஒலிக்க இருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக கனிமவளக் கொள்ளைகள் அதிகமாக நடந்து இருக்கிறது. கனிமவளக் கொள்ளைக்கு எதிராக கிராம மக்கள் குரல் கொடுத்துள்ளனர். எந்த கிராமம் சென்றாலும் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடமாட்டீர்களா? மதுபான கடைகளை மூடமாட்டீர்களா? என்று பெண்கள் கேள்வி கேட்கின்றனர்.
மதுக்கடைகளை மூடுவதற்கு உண்டான குரல் சட்டமன்றத்தில் எழுப்பப்படும். அங்கன்வாடி பணிகளுக்குக்கூட ரூபாய் 10 லட்சம் இருக்கிறதா? என்று விலை பேசப்படுகிறது. அதனை எதிர்த்து சட்டமன்றத்தில் குரல் கொடுப்போம்; மக்களுக்கு உண்மையாக இருப்போம். எதையும் எதிர்பார்க்காமல் இருப்போம். நாங்கள் கூட்டணியில் இணைந்திருந்தால் இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி வாய்ப்பு இருந்தது. ஆனால் தனித்துப் போட்டியிடுவதால் 10 முதல் 15 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் வரை வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கிறது.
மற்ற தொகுதிகளில் கணிசமான அளவில் வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது. வரும் ஏப்ரல் 07- ஆம் தேதி முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடவிருக்கின்றோம். வரும் ஏப்ரல் 06- ஆம் தேதி நண்பகல் 12.00 மணி முதல் பிற்பகல் 03.00 மணிக்குள் நாங்கள் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்யவிருக்கிறோம். ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பொட்டலூரணி மீன்கழிவு ஆலையை மூடப்படாவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்போம் என்று அப்பகுதி மக்கள் அறிவித்துள்ளது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, 'தேர்தல் அறிக்கையில் கூறுவோம்' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.