'காவிரி விவகாரத்தில் வரலாற்றுப் பிழை செய்து விடாதீர்கள்' - முதல்வருக்கு கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தல்
காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்துகட்சி கூட்டம் நடத்த மறுக்கும் தமிழக அரசு, தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்துவது ஏன்? என்று கிருஷ்ணசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : August 10, 2026 at 6:29 PM IST
கோவை: காவிரி விவகாரத்தில் வரலாற்றுப் பிழையை முதல்வர் விஜய் செய்து விடக் கூடாது என புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கோவை குனியமுத்தூரில் உள்ள இல்லத்தில் புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "காவிரி பிரச்சனையில் தமிழக அரசு மெத்தனம் காட்ட கூடாது. கடந்த 3 மாதத்தில் 40 டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து இருக்க வேண்டும். இந்த முறை குறுவை சாகுபாடி செய்ய முடியவில்லை. மேகதாது அணையை கனவு திட்டமாக செயல்படுத்த கர்நாடக முதல்வர் முயல்கிறார். அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்துகிறார்.
ஆனால் தமிழக அரசை பொறுத்தவரை சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினால் போதும், அனைத்து கட்சி கூட்டம் தேவையில்லை என நினைக்கிறது. தமிழகத்திற்கு முன்பு 600 டி.எம்.சி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்தது. 30 லட்சம் ஏக்கர் விளைநிலம் இருந்தது. அது இப்போது 3 லட்சமாக மாறி விட்டது. ஆனால், கர்நாடகத்தில் விளைநிலம் 30 லட்சம் ஏக்கராக மாறிவிட்டது.
காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்துகட்சி கூட்டம் நடத்த மறுக்கும் தமிழக அரசு, தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்துகின்றனர். தொகுதி மறுவரையறை மக்கள் பிரச்சனையே இல்லை என தவெக கூறியது. இப்போது அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்துகிறார்கள். காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தி கர்நாடக அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தால் காங்கிரஸ் கட்சியும், அங்குள்ள ரசிகர்களும் வெறுப்பு கொள்வார்கள் என தமிழக முதல்வர் விஜய் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை.
காவிரி விவகாரத்தில் வரலாற்று பிழையை முதல்வர் விஜய் செய்து விடக் கூடாது. அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் இணைத்து கூட்டம் நடத்த வேண்டும். மேலும், விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகள், அனைத்து அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகளையும் அழைத்துக் கொண்டு பிரதமரை சந்தித்து மனு அளிக்க வேண்டும். பிலிகுண்டுலுவில் தண்ணீர் திறந்து விடும் அதிகாரம் நடுநிலையோடு இருக்கும் அமைப்பிடம் இருக்க வேண்டும்" என்றார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு சட்டமன்றத்தில் தனி தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடியிருக்க வேண்டியதுதானே? ஏன் இவர்கள் குனிந்து கொண்டு சென்றார்கள்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "மத்திய அரசுடன் மோதல் போக்கு இல்லை என்றால் சரணாகதி அடைய தயாராக இருக்க வேண்டும். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாட வேண்டும் என்பதை நடைமுறைப்படுத்த முடியுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்த்து தான் சொல்ல முடியும்" என்றார்.