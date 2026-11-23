’சண்டியர்’ படத்தலைப்பை மாற்றக்கோரி டிசம்பர் 7ஆம் தேதி சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் - கிருஷ்ணசாமி
கமல்ஹாசன் படங்களில் இடம்பெற்ற சாதி தொடர்பான காட்சிகளால், கடந்த காலங்களில் பல பிரச்சனைகள் நடந்துள்ளது என கிருஷ்ணசாமி கூறியுள்ளார்.
Published : November 23, 2026 at 3:00 PM IST
சென்னை: ’சண்டியர்’ படத் தலைப்பை மாற்றக்கோரி வரும் டிசம்பர் 7ஆம் தேதி சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்த உள்ளதாக புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை, நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசுகையில், ”கமல்ஹாசன் நடிப்பில் உருவாகவுள்ள படத்திற்கு ’சண்டியர்’ என பெயர் வைக்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதிக்கக் கூடாது என ஏற்கனவே அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் மனு அளித்தோம்.
அதேபோல தயாரிப்பாளர் சங்கத்திடம் இது குறித்து மனு அளித்து இருந்தோம். அதன் பிறகு, பத்து நாட்கள் படக்குழுவிற்கு அவகாசம் வழங்கினோம், 2004இல் தடை செய்யப்பட்ட தலைப்பை ஏன் மீண்டும் வைக்கிறார்கள், இது தனிப்பட்ட முறையில் கிருஷ்ணசாமிக்கும், கமல்ஹாசனுக்கும் நடக்கும் பிரச்சனை இல்லை. தென் மாவட்டங்களில் நடக்கும் பிரச்சனைகளால் இதை பற்றி பேசுகிறோம்.
ஏற்கனவே ’சண்டியர்’ படத்தின் பெயரை மாற்றி படப்பிடிப்பு நடந்தலாம் என பத்து நாள் முன்பு கூறி இருந்தோம். ஆனாலும், நாங்கள் படத்தின் தலைப்பை மாற்ற மாட்டோம் என்பது போல் படக்குழுவினர் மீண்டும் ’சண்டியர்’ என்ற தலைப்பில் போஸ்டர் ஓட்டி உள்ளனர். கமல்ஹாசன் படங்களில் இடம்பெற்ற சாதி தொடர்பான காட்சிகளால், கடந்த காலங்களில் பல பிரச்சனைகள் நடந்துள்ளது.
அதனால் தான் இந்த தலைப்பை மாற்ற சொல்கிறோம். எனவே இந்த ’சண்டியர்’ தலைப்பை மாற்றக்கோரி வரும் டிசம்பர் 7ஆம் தேதி புதிய தமிழகம் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக அமைப்புகள் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்த உள்ளோம். அன்றைய தினமே சாஸ்திரி பவனில் உள்ள தணிக்கை குழுவிடம் இந்த படத்தின் தலைப்பை மாற்ற வேண்டும் என மனு அளிக்க உள்ளேன். மேலும் ‘திரை உலகமே திருந்தப் பார்’ என்ற கருத்தரங்கத்தையும் நடந்த உள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசுகையில், “எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் இருந்து சாஸ்திரி பவன் வரை ஊர்வலமாக வந்து சாஸ்திரி பவனில் உள்ள தணிக்கை குழு உறுப்பினர்களிடம் மனு அளிக்க உள்ளோம். அதற்கு காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்டு உள்ளோம். பின்னர் போராட்டம் நடைபெறும் இடம் உறுதி செய்யப்படும்” என கூறினார். ஏற்கனவே கடந்த 2004 ஜனவரியில் வெளியான கமல்ஹாசனின் விருமாண்டி படத்திற்கும், முதலில் சண்டியர் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.