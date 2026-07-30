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அதிமுக உடனான கூட்டணியில் புதிய பாரதம் கட்சி இல்லை - பூவை ஜெகன் மூர்த்தி அறிவிப்பு

ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்கு என தனி பட்ஜெட் வெளியிட வேண்டும் என தமிழக அரசிடம் பூவை ஜெகன் மூர்த்தி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பூவை ஜெகன் மூர்த்தி
பூவை ஜெகன் மூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 8:50 PM IST

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சென்னை: அதிமுக உடனான கூட்டணியில் புரட்சி பாரதம் கட்சி இல்லை என அக்கட்சியின் தலைவர் பூவை ஜெகன் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் புரட்சி பாரதம் கட்சித் தலைவர் பூவை ஜெகன் மூர்த்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலனுக்காக ஒதுக்கப்படும் நிதி முழுமையாக அவர்களுக்கே பயன்படும் வகையில் செலவிடப்பட வேண்டும். அதை மையப்படுத்தி தற்போது ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்கான நிழல் நிதி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளோம்.

ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கான நிதியை பொதுத் திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தி, ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கு துரோகம் செய்ததால் தான் திமுக ஆட்சியை இழந்தது. தவெக அரசு அவ்வாறு இல்லாமல் ஆதி திராவிடர் மக்கள் நலன் சார்ந்து செயல்பட வேண்டும். கடந்த திமுக அரசு ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்கான நிதியில் 50 சதவீதம் செலவு செய்திருந்தால் கூட இந்த மக்கள் பயன்பெற்று இருப்பார்கள்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், " ஆதி திராவிட மக்களுக்கு தனி நிதி ஒதுக்கீடு, வேறு துறைக்கு நிதி மாற்றம் செய்யக் கூடாது, கல்வி, வீடு, தொழில் கடன், வேலை வாய்ப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்கள் கொண்டு வரவேண்டும். ஆண்டுதோறும் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தமிழக அரசிற்கு தெரிவித்துள்ளோம்.

பாமக கூட நிழல் நிதி நிலை அறிக்கை வெளியிட்டது. ஆனால் நாங்கள் வெளியிடுகின்ற இந்த நிழல் நிதி நிலை அறிக்கை ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்காக செயல்படுத்தப்படும் அறிக்கையாகும். ஆதிதிராவிடர் மக்களுக்கு என தனி பட்ஜெட் வெளியிட வேண்டும். ஒதுக்கப்பட்ட நிதி உரிய காலத்தில் செலவிடப்படவில்லை என்றால் அதற்கான காரணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டின் உள்ள 4 மண்டலங்களில் பட்டியல் மற்றும் பழங்குடி மாணவர்களுக்கு என தனி கல்லூரிகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். கடந்த ஆட்சியில் பஞ்மி நிலங்களை மீட்க எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தவெக அரசு அதை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

அதிமுக கூட்டணியில் நீடிக்கிறீர்களா என்ற கேள்விக்கு, "தேர்தலுக்கு பிறகு நாங்கள் எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை" எனத் தெரிவித்தார்.

சமூக நீதி துறை அமைச்சர் வன்னியரசை ஏன் இன்னும் சந்திக்கவில்லை என்ற கேள்விக்கு, "அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு எந்த அமைச்சரையும் நாங்க சந்திக்கவில்லை. இந்த நிதி நிலை அறிக்கையை நாங்கள் முதல்வரிடம் சமர்ப்பிக்கும் போது எல்லா அமைச்சர்களையும் சந்திப்போம்" என்றார்.

மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "தமிழக அரசின் உத்தரவு இல்லாமல் கர்நாடக அரசு அணை கட்ட முடியாது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்த வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

பூவை ஜெகன் மூர்த்தி
POOVAI JAGAN MOORTHY
PUTHIYA BHARATHAM KATCHI
புரட்சி பாரதம் கட்சி
AIADMK

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