முருகனுடன் முதல்வர் விஜய்யை ஒப்பிட்டு பாடினேனா? - புஷ்பவனம் குப்புசாமி விளக்கம்
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார விழாவில், பாடகர் வேல்முருகன் மற்றும் புஷ்பவனம் குப்புசாமி ஆகியோர், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் இந்து சமய அறநிலை துறை அமைச்சருக்கு ‘அரோகரா’ என முழங்கியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
Published : November 17, 2026 at 10:47 AM IST
சென்னை: திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார விழாவில் முதலமைச்சருக்கு அரோகரா என முழங்கிய விவகாரம் சர்ச்சையான நிலையில், புஷ்பவனம் குப்புசாமி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
கடந்த நவம்பர் 15ஆம் தேதி திருச்செந்தூர் சுப்ரமணிய சுவாமி கோயிலில், சூரசம்ஹார விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதில் லட்சக்கணக்காக பக்தர்கள் குவிந்தனர். அப்போது ஆக்ரோஷமுடன் முருகன் தனது வேலால் சூரனை வதம் செய்த நிகழ்வை மக்கள் நேரில் கண்டு களித்தனர். இந்நிலையில், சூரசம்ஹார நிகழ்வின் போது, பாடகர் வேல்முருகன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி ஆகியோர் நிகழ்வை வர்ணனை செய்து கொண்டிருந்தனர்.
முதலமைச்சருக்கு ‘அரோகரா' சர்ச்சை - தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத்தின் தலைவர் புஷ்பவனம் குப்புசாமி விளக்கம் #PushpavanamKuppusaamy | #SingerPushpavanamKuppusaamy | #Thiruchendur | #MuruganTemple | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/9JP5E0MKkD— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 17, 2026
அப்போது முருகன் பாடலை பாடியபடி ‘அரோகரா’ என கோஷம் எழுப்பினர். பின்னர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் இந்து சமய அறநிலை துறை அமைச்சருக்கு ‘அரோகரா’ என ஒலிபெருக்கியில் கூறினர். வேல்முருகன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி ஆகியோரின் இந்த முழக்கம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
கடவுள் வழிபாட்டின் போது முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் பெயரை, கடவுளுக்கு இணையாக கூறி, ‘அரோகரா’ என கோஷம் போடுவதா என பக்தர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். மேலும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன், முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் இந்து முன்னணி உள்ளிட்டோர் வேல்முருகனின் முழக்கத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத் தலைவராக உள்ள நாட்டுப்புற பாடகர் புஷ்பவனம் குப்புசாமி இந்த விவகாரம் குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவர் பேசியதாவது, “திருச்செந்தூரில் சூரசம்ஹாரத்தின் போது நான் பாடிய பாடலை குறை சொல்லி பலரும் என்னை திட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் திட்டும் அளவிற்கு நான் எதுவும் பாடவில்லை, திட்டுவதற்கு உரிமை உண்டு. பாராட்டுகின்ற நீங்கள் தான் திட்டுகிறீர்கள், ஆனால் எதற்காக திட்டுகிறோம் என தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
நான் பாடிய பாடலில் எந்த குறையும் இல்லை. நான் ’நம் தமிழ்நாடு முதல்வர் போல், வேலெடுத்து பகை முடித்த முருகனிடம் வேண்டிக் கொண்டான்’ நம் தமிழ்நாடு முதல்வர் வேண்டிக் கொண்டார். மேலும் ’வெற்றி நிச்சயம் உண்டு’ என பாடினேன். நம் தமிழ்நாடு முதல்வர் போல் வேண்டிக் கொண்டால் வெற்றி நிச்சயம் உண்டு என பாடியுள்ளேன். இதில் என்ன குறை உள்ளது?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் அந்த வீடியோவில், “முருகனுக்கு ஏராளமான பாடல்கள் பாடியுள்ளேன். தமிழ் அறிந்த நான் இதில் பிழை செய்வேனா?, முருகனுடன் ஒப்பிட்டு பாடியுள்ளேன் என சொல்கின்றனர். இந்த பாடலில் எங்கே ஒப்பீடு உள்ளது என கூறுங்கள். முதலமைச்சர் விஜய்யை சாட்சியாக தான் வைத்துள்ளேன், முருகனுடன் ஒப்பிடவில்லை.
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முருகப் பெருமானின் பேரருளுக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை, அவருக்கு நிகர் யாரும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் யாரையும் ஒப்பிடவோ, குறை சொல்லவோ இல்லை. முருகப் பெருமான் குறித்து பாடியுள்ளேன். இதனை புரிந்து கொண்டு மேற்கொண்டு திட்டுவதை விட்டுவிடுங்கள்