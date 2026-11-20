'சுருக்கு மடி வலையை பயன்படுத்தி மீனவர்களுடன் கடலில் இறங்கி போராடுவேன்' - எம்.பி. ராபர்ட் புரூஸ் எச்சரிக்கை
உவரியில் தடை செய்யப்பட்ட சுருக்கு மடி வலையை மீன்பிடிக்க அனுமதிக்கக்கோரி மீனவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : November 20, 2026 at 5:28 PM IST
திருநெல்வேலி: சுருக்கு மடி வலை விவகாரத்தில் புதன்கிழமைக்குள் தீர்வு காணாவிட்டால் மீனவர்களுடன் இணைந்து கடலில் இறங்கி போராடுவோம் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் புரூஸ் அறிவித்துள்ளார்.
நாடு முழுவதும் மீனவர்கள் சுருக்கு மடி வலையை பயன்படுத்தி மீன் பிடிக்க அரசு தடை விதித்துள்ளது. இந்த சுருக்கு மடி மலையை பயன்படுத்தி மீன் பிடிக்கும் போது மீன் குஞ்சுகள் அதிகளவு வலையில் சிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. மேலும், பாறைகளில் உள்ள பாசிகள், வலையில் சிக்க வாய்ப்பு இருப்பதால் மீன்வளம் பாதிக்கப்படும் என கருதி அரசு அதற்கு தடை விதித்துள்ளது.
ஆனால், தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் அரசின் தடையை மீறி சிலர் சுருக்கு மடிகளை பயன்படுத்துவதாக தொடர்ச்சியாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வந்தன. மேலும், சில பகுதிகளில் நீதிமன்றம் மூலம் அனுமதி வாங்கி வெளிப்படையாக மீனவர்கள் சுருக்கு மடி வலையை பயன்படுத்தி மீன் பிடித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், நெல்லை மாவட்டம் உவரி, கூட்டப்புளி, இடிந்தகரை உள்ளிட்ட பகுதியில், மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
மீனவர்கள் போராட்டம்
இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் சுருக்கு மடி வலையை பயன்படுத்தி மீன் பிடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் சுருக்கு மடி வலையை பயன்படுத்தி பிடித்த மீன்களை, கடந்த வாரம் மீனவர்கள் கேரளாவிற்கு விற்பனைக்கு அனுப்ப இருந்தனர். அதை அறிந்த மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அந்த மீன்களை பறிமுதல் செய்ய சென்றுள்ளனர்.
முன்னதாக, வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மீனவர்கள் நேற்று (நவம்பர் 19) போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த மீனவர்கள் பேருந்தை சிறைபிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, உவரி பகுதியில் சுருக்கு மடி வலையை பறிமுதல் செய்ய மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அங்கு சென்றனர்.
அங்கு மீனவளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறையினர் ஆகியோர் மீனவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்த பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடிவடையாததால், மீனவர்கள் தங்களது ஆதார் அட்டை, குடும்ப அடையாள அட்டை போன்ற ஆவணங்களை அரசிடம் ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தை நாளை (நவம்பர் 21) நடத்தப்போவதாக அறிவித்தனர்.
இது குறித்து உவரி பகுதியை சேர்ந்த மீனவர் சேவியர் நம்மிடம் கூறுகையில், கடலில் மீன் பிடிப்பது தான் எங்களது வேலை. சுருக்கு மடி வலை பயன்படுத்தக் கூடாது என அரசு கூறுகிறது. ஆனால் நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் அந்த வலையை பயன்படுத்த அனுமதி வாங்கி இருக்கிறோம். அதன் அடிப்படையில் தான் மீன் பிடித்து வந்தோம்.
ஆனால் திடீரென அதிகாரிகள் எங்களுக்கு தடை விதிக்கிறார்கள். ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர் ஆகிய மூன்று மாதங்கள் தான் எங்கள் பகுதியில் அதிகளவு மீன் கிடைக்கும். எனவே அந்த சமயத்தில் சுருக்கு மடி வலையை பயன்படுத்தி மீன் பிடிக்கும் பட்சத்தில் எங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படும்.
அந்த வாழ்வாதாரத்தை சீரழிக்கும் வகையில் அதிகாரிகள் நடந்து கொள்கின்றனர். எனவே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக போராடி வருகிறோம். அரசு எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்காவிட்டால் நாளை ஆதார் அட்டை, குடும்ப அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட ஆவணங்களை அரசிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்” என்றார்.
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மீனவர்களுடன் கடலில் இறங்கி போராட்டம்
இந்த நிலையில், சுருக்குமடி வலைகளைப் பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்க அனுமதி வழங்க வலியுறுத்தி, நூற்றுக்கணக்கான மீனவர்கள் இன்று திருநெல்வேலி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் புரூஸை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் புரூஸ், வரும் புதன்கிழமைக்குள் திருநெல்வேலி மாவட்ட நிர்வாகம் இந்தப் பிரச்சனைக்கு உரிய தீர்வு கண்டு, மீனவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து, இந்த விவகாரத்தில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க தவறும்பட்சத்தில், மீனவர்களுடன் இணைந்து தானும் கடலுக்குச் சென்று சுருக்குமடி வலையைப் பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் புரூஸ் தெரிவித்தார்.