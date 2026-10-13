தனியாரிடம் இருந்து மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வது ஏன்? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்
மின்சாரக் கொள்முதல் டெண்டரில் முறைகேடுகள் நடைபெறாது, வெளிப்படையான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 3:36 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் மின்வெட்டைத் தவிர்க்கவே தனியாரிடம் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், தனியாரிடம் மின் கொள்முதல் தொடர்பான எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்தார்.
இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், "தமிழகத்தின் மின்தேவை கடந்த ஆண்டு 16,800 மெகாவாட்டாக இருந்த நிலையில், தற்போது 21,700 மெகாவாட்டாக அதிகரித்துள்ளது. அதிகப்படியான வெப்பம், எல் நினோ தாக்கமும் இதற்கு காரணங்களாக அமைந்துள்ளது.
மேலும், என்எல்சி நிறுவனத்திடமிருந்து மத்திய மின் தொகுப்பு வழியாகக் கிடைக்க வேண்டிய 1,850 மெகாவாட் மின்சாரம் கடந்த மாதம் முதல் கிடைக்கவில்லை. அதேபோன்று ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட 3,500 மெகாவாட் காற்றாலை மின்சாரத்தில் சுமார் 500 மெகாவாட் மட்டுமே கிடைக்கிறது. இதனால் மின்சார விநியோகத்தில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதை சரிசெய்ய மின் கொள்முதலுக்காக 3,500 மெகாவாட் அளவுக்குத் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ள நிலையில், விலை மற்றும் மின்சார இருப்பைப் பரிசீலித்து 1,500 மெகாவாட் மட்டுமே வாங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
எரிவாயுவில் இருந்து உருவாக்கப்படும் மின்சாரத்திற்கு மட்டும்தான் யூனிட் 35 ரூபாய் என்ற அளவில் கொள்முதல் செய்யப்படவுள்ளது.
இதற்காக நாளொன்றுக்கு சுமார் ரூ.5 கோடி கூடுதல் செலவாகலாம். மின்வெட்டைத் தவிர்ப்பதற்காகவே இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று அஸ்ஸாம் மாநிலத்திலிருந்து 430 மெகாவாட் மின்சாரம் பெற ஏற்கெனவே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நீண்டகால மின்சாரக் கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படாததால், தற்போது அவசரமாக மின்சாரம் வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த மாதம் 4,000 முதல் 5,000 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான நீண்டகால ஒப்பந்த டெண்டரும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 1,500 முதல் 2,000 மெகாவாட் கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டரும் வெளியிடப்படும். மேலும், 2028-29 ஆம் ஆண்டுக்குள் கூடுதலாக 6,000 முதல் 8,000 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
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அதேபோன்று தமிழகத்தின் அனல் மின் உற்பத்தியை மேம்படுத்தி, தற்போது 4,300 மெகாவாட் வரை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. சூரிய மின்சார உற்பத்தி தொடர்பான நடைமுறைகளைச் சீரமைத்தல், நேரடித் தரவுகளுடன் கூடிய இணையதளம் உருவாக்குதல், மின்னகம் சேவையை மேம்படுத்துதல் ஆகிய நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மின்சாரக் கொள்முதல் டெண்டரில் முறைகேடுகள் நடைபெறாது, வெளிப்படையான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படும்" என்றும் தெரிவித்தார்.