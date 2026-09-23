புரட்டாசி பௌர்ணமி, வார இறுதி நாட்கள்- எந்தெந்த ஊருக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்?
செப்.25, 26- ல் மாதவரத்தில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், வேலூர், ஓசூர், புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களுக்கு தலா 145 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 23, 2026 at 4:42 PM IST
சென்னை: புரட்டாசி பௌர்ணமி, வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
வார இறுதி நாட்களையொட்டி பயணிகள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப ஏதுவாகவும், புரட்டாசி மாத பௌர்ணமியையொட்டி திருவண்ணாமலை போன்ற திருத்தலங்களுக்கு பக்தர்கள் எளிதில் சென்று வர ஏதுவாகவும் வரும் செப்.25, 26, 27 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று அரசுப் போக்குவரத்துத்துறை அறிவித்துள்ளது.
கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து 1,795 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "சென்னை கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு வரும் செப்.25- ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று 1,035 சிறப்புப் பேருந்துகளும், செப்.26- ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று 760 சிறப்புப் பேருந்துகளும் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கோயம்பேட்டில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
அதேபோல், சென்னை கோயம்பேட்டில் இருந்து திருவண்ணாமலை, நாகப்பட்டினம், வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு வரும் செப்.25- ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று 210 சிறப்புப் பேருந்துகளும், செப்.26- ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று 180 சிறப்புப் பேருந்துகளும் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பெங்களூரு, திருப்பூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு 200 சிறப்புப் பேருந்துகளும் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மாதவரத்தில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
செப்.25, 26 ஆகிய தேதிகளில் மாதவரம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், வேலூர், ஓசூர், புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களுக்கு நாள்தோறும் 145 சிறப்புப் பேருந்துகளும் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சொந்த ஊர் திரும்ப 875 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
செப்.27- ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பயணிகள் தங்களது சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை, பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களுக்கு திரும்ப ஏதுவாக பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப அனைத்து இடங்களில் இருந்தும் அன்றைய தினம் சுமார் 875 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பயணிக்க 30,000 பேர் முன்பதிவு
செப்.25-ல் பயணிக்க 14,224 பேரும், செப்.26-ல் பயணிக்க 6,774 பேரும், செப்.27-ல் பயணிக்க 9,881 பேரும் டிக்கெட் முன்பதிவுச் செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால், தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் டிஎன்எஸ்டிசி மொபைல் செயலி (TNSTC Mobile App) மூலம் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.