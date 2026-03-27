ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி - புரட்சிப் பாரதம் முடிவு

அதிமுக கூட்டணியில் ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட போவதாக புரட்சிப் பாரதம் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

Published : March 27, 2026 at 7:34 PM IST

சென்னை: நாம் தான் வெற்றிப்பெற்று ஆட்சி அமைக்க போகிறோம்; புரட்சிப் பாரதத்தை கைவிடமாட்டோம் என எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி அளித்ததால் ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டதை ஏற்றுக்கொண்டோம் என பூவை ஜெகன்மூர்த்தி கூறினார்.

அதிமுக கூட்டணியில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு 27 தொகுதிகளும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு 18 தொகுதிகளும், அமமுகவிற்கு 11 தொகுதிகளும், தமிழ் மாநில காங்கிரசுக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில், அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் புரட்சி பாரதம் கட்சி வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மூன்று தொகுதிகளை கேட்டது. ஆனால், ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டு, கே.வி. குப்பம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று தொகுதிகள் கேட்ட நிலையில், ஒரு தொகுதி மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டதால் புரட்சி பாரதம் கட்சியினர் அதிருப்தியடைந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து அக்கட்சியின் தலைவர் பூவை ஜெகன்மூர்த்தி இன்று தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

இந்த நிலையில் சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரில் சந்தித்த பூவை ஜெகன்மூர்த்தி தங்களுக்கு கூடுதல் தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய பூவை ஜெகன் மூர்த்தி, '' தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் புரட்சிப் பாரதம் தொடர்ந்து நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. புரட்சிப் பாரதம் கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி மட்டும் ஒதுக்கி இருந்தார்கள். ஏற்கெனவே நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ள வேலூர் மாவட்டம், கே.வி.குப்பம் தொகுதியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளனர். எங்கள் கட்சியின் சார்பில் நிர்வாகிகள் கூடுதல் இடம் வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர்.

அதன் அடிப்படையில் நேற்று நடைபெற்ற கட்சியின் நிர்வாகக் குழுவில் ஆலோசித்தோம் . அப்போது முடிந்தவரையில் முயற்சி செய்வோம், இல்லாவிட்டால் அதிமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து நீடிக்கலாம் என முடிவு செய்தோம். அதன் அடிப்படையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்தேன். அவர், நாம் தான் வெற்றிப்பெற்று ஆட்சி அமைக்க போகிறோம். அதன் பின்னர் பார்த்துக் கொள்ளலாம் எனவும், புரட்சிப் பாரதத்தை கைவிடமாட்டோம் என கூறியுள்ளார். அதனை ஏற்றுக் கொண்டு கே.வி.குப்பம் தொகுதியில் மீண்டும் நான் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளேன்'' என தெரிவித்தார்.

