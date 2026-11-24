சென்னை புரசைவாக்கம் பெர்மனன்ட் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யாதீங்க! - காவல்துறை அறிவுறுத்தல்
புரசைவாக்கம் பெர்மனன்ட் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து பணத்தை இழந்தவர்கள் புகாரளிக்கலாம் என்று மத்திய குற்றப்பிரிவு அறிவித்துள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 8:54 AM IST
சென்னை: சென்னை புரசைவாக்கத்தைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு புரசைவாக்கம் பெர்மனன்ட் பண்டு நிதி லிமிடெட் என்ற நிதி நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்திற்கு பெரவள்ளூர் மற்றும் மடிப்பாக்கம் ஆகிய இடங்களிலும் கிளை அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வந்தன.
இந்த நிலையில், இந்த நிறுவனம் பொதுமக்களிடம் இருந்து நிலையான வைப்பு நிதி, தொடர் வைப்பு நிதி, சேமிப்பு வைப்பு நிதி ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் முதலீடுகளைப் பெற்று வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் வட்டி வழங்கப்படும் என்றும், மாதந்தோறும் வட்டித் தொகை வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை நம்பி ஏராளமான பொதுமக்கள் இந்நிறுவனத்தில் தங்களது பணத்தை முதலீடு செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், இந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்திருந்த பொதுமக்களின் வைப்புத் தொகை முதிர்வடைந்த பின்னரும், அவர்களுக்கு சேர வேண்டிய அசல் தொகையை பெர்மனன்ட் நிறுவனம் திரும்ப வழங்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன.
இதனைத் தொடர்ந்து, டாக்டர் சங்கீதா என்பவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், இந்த விவகாரம் காவல்துறையின் கவனத்திற்கு வந்தது. டாக்டர் சங்கீதா, புரசைவாக்கம் பெர்மனன்ட் நிறுவனத்தில் நிலையான வைப்பு நிதித் திட்டத்தின்கீழ் முதலீடு செய்திருந்த 3 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் முதிர்வடைந்த பின்னரும் அந்த பணத்தை புரசைவாக்கம் பெர்மனன்ட் நிறுவனம் திரும்ப வழங்கமால் ஏமாற்றி வருவதாக புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனம் மற்றும் அதன் இயக்குநர்கள் மீது கடந்த ஜூலை 10ஆம் தேதி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக தற்போது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், இந்த நிறுவனத்தில் பொதுமக்கள் புதிதாகப் பணத்தை முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
ஏற்கனவே புரசைவாக்கம் பெர்மனன்ட் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து வைப்புத் தொகை முதிர்வடைந்த பின்னரும், பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாமல், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்தால் அவர்கள், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரகத்தில் செயல்பட்டு வரும் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவின் டிஎன்பிஐடி பிரிவில் புகாரளிக்கலாம் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.