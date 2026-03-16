மாநகராட்சி மகப்பேறு மருத்துவமனை வார்மர் இயந்திரத்தில் திடீர் தீ - பச்சிளம் குழந்தை படுகாயம்

தீ காயம் அடைந்த பச்சிளம் குழந்தை தற்போது நலமுடன் இருப்பதாகவும், சிகிச்சைப் பெற்று வருவதாகவும் மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

வேப்பேரி காவல் நிலையம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 12:58 PM IST

சென்னை: மாநகராட்சி மகப்பேறு மருத்துவமனையில் பச்சிளங் குழந்தைகளின் உடல் வெப்பநிலையை சீராகப் பராமரிக்கப் பயன்படும் வார்மர் இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் ஒரு குழந்தை பலத்த காயம் அடைந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை பெரம்பூரில் வசித்து வருபவர் ஆனந்த் பாபு. இவரது மனைவி தனலட்சுமி. மருந்துப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் நிறுவனத்தில் ஆனந்த் பாபு பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்த தம்பதிக்கு திருமணமாகி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகின்றது. இந்த நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கர்ப்பமான தனலட்சுமி சென்னை புரசைவாக்கம் கரியப்பா தெருவில் உள்ள மாநகராட்சி மகப்பேறு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இந்நிலையில், தனலட்சுமி நேற்று (மார்ச் 15) பிரசவத்திற்காக மகப்பேறு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலம் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. குழந்தையை சுத்தம் செய்து உடல் சூட்டைப் பராமரிப்பதற்காக வார்மர் இயந்திரத்தில் வைத்த போது மின்கசிவுக் காரணமாக அந்த எந்திரம் திடீரென தீப்பிடித்தது. இதில் பச்சிளம் குழந்தைக்கு பலத்த தீக்காயம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து குழந்தைக்கு மருத்துவர்கள் முதலுதவி சிகிச்சையை அளித்தனர். இது குறித்து உடனடியாக மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், எழும்பூரில் உள்ள குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். குழந்தைக்கு தலை, முதுகு, கை, தொடை, கால்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் காயங்கள் ஏற்பட்டன. அங்கு குழந்தைக்கு மருத்துவர்கள் சிறப்பு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து குழந்தையின் தந்தை ஆனந்த் பாபு கூறுகையில், "தனியார் மருத்துவமனையின் மீது நம்பிக்கை இல்லாததால் தான், அரசு மருத்துவமனையில் சிறப்பான சிகிச்சை அளிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் எனது மனைவியை அனுமதித்தேன். நேற்று காலை 11 மணியளவில் மனைவியை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தேன். பகல் 12.30 மணியளவில் அவருக்கு கர்ப்பப்பையில் தண்ணீர் குறைவாக இருந்ததால் உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என மருத்துவர்கள் கூறினர்.

அதன் பிறகு அறுவை சிகிச்சையின் மூலம் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அதன் பிறகு திடீரென வார்மரில் தீப்பரவியதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். தங்களிடம் தகவல் தெரிவிக்காமலேயே குழந்தையை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். இதுவரை எங்கள் குழந்தையைக் கண்ணில் காட்டவில்லை. சம்மந்தப்பட்ட மருத்துவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து வேப்பேரி காவல் நிலையத்தில் குழந்தையின் தந்தை ஆனந்த் பாபு புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இது குறித்து வேப்பேரி காவல் நிலையத்தின் ஆய்வாளர் ராஜு கூறுகையில், "வார்மர் இயந்திரத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு பச்சிளம் குழந்தை காயமடைந்தது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றோம். குழந்தை தற்போது நலமுடன் இருப்பதாகவும், சிகிச்சைப் பெற்று வருவதாகவும் மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து மருத்துவ கவுன்சில் மற்றும் மருத்துவ சேவைகள் இயக்குநருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் விசாரணை நடத்தி வழங்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் மருத்துவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

