புரசைவாக்கத்தில் முதிய தம்பதியின் உடல் அழுகிய நிலையில் மீட்பு
கடந்த சில நாட்களாக முதிய தம்பதி வீட்டில் இருந்து கடுமையான துர்நாற்றம் வீசிய நிலையில் சந்தேகமடைந்த அக்கம் பக்கத்தினர் கீழ்பாக்கம் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 22, 2026 at 10:23 PM IST
சென்னை: புரசைவாக்கத்தில் தனியாக வசித்து வந்த முதிய தம்பதியின் உடல் அழுகிய நிலையில் மீட்ட காவல்துறையினர், இச்சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை புரசைவாக்கம் சரவணப் பெருமாள் கோயில் முதல் தெருவில் வசித்து வந்த தம்பதி தன்ராஜ் (வயது 78)- சந்திரா (வயது 72). இந்த தம்பதிக்கு குழந்தைகள் இல்லை. சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அதே பகுதியில் உள்ள வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு நெருங்கிய உறவினர்களின் ஆதரவு இல்லாத நிலையில், இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக இருந்து வாழ்க்கையை நடத்தி வந்துள்ளனர்.
பல ஆண்டுகளாக நகை ஆசாரியாக வேலைச் செய்து வந்த தன்ராஜ், வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நலக்குறைவுக் காரணமாக வேலைக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து தனது மனைவி சந்திராவிடம் இருந்த தங்க நகைகளை விற்பனை செய்து அந்தப் பணத்தை வங்கியில் நிரந்தர வைப்புத் தொகையாக வைத்துள்ளார். அதில் கிடைக்கும் வட்டித் தொகையைக் கொண்டு இருவரும் குடும்பச் செலவுகளைச் சமாளித்து வந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், தன்ராஜின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்ததை அடுத்து நடக்க முடியாத அளவுக்கு வீட்டிலேயே முடங்கியுள்ளார். அவரை அவரது மனைவி சந்திரா தொடர்ந்து கவனித்து வந்துள்ளார். இந்த சூழலில், கடந்த சில நாட்களாக இவர்களது வீட்டில் இருந்து கடுமையான துர்நாற்றம் வீசியுள்ளது. இதனால் சந்தேகமடைந்த அக்கம் பக்கத்தினர், கீழ்பாக்கம் காவல்துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, நிகழ்விடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், முதிய தம்பதியின் வீட்டின் கதவைத் திறக்க முயன்றனர். எனினும், கதவு வீட்டின் உள்பக்கம் தாழிடப்பட்டு இருந்ததால் கதவை உடைத்த காவல்துறையினர் உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளனர்.
அப்போது வீட்டிற்குள் தன்ராஜ் மற்றும் அவரது மனைவி சந்திரா ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்துள்ளனர். தன்ராஜின் உடல் அழுகிய நிலையில் எலிகள் கடித்த அடையாளங்களுடனும் காணப்பட்டுள்ளது. அவர் அருகிலேயே சந்திராவின் உடலும் அழுகிய நிலையில் இருந்துள்ளது. இதையடுத்து இருவரது உடல்களையும் கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக கீழ்ப்பாக்கம் காவல்துறையினர், சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் முதலில் கணவர் தன்ராஜ் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்றும், அவர் உயிரிழந்தது தெரியாமல் அவரது மனைவி சந்திரா சில நாட்கள் வீட்டிலேயே அவரது உடலுடன் இருந்திருக்கலாம் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது. அதன்பிறகு சந்திராவும் உயிரிழந்திருக்கலாம் என காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை கிடைத்த பின்னரே இருவரது மரணத்திற்கான முழுமையான காரணம் தெரிய வரும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.