முதியவரின் கடையை காலால் எட்டி உதைத்த காவல் ஆய்வாளர் - பாய்ந்த நடவடிக்கை
போட்டி நடைபெறும் இடத்திற்கு அருகே கடை அமைத்திருந்த முதியவரின் கடையை காலால் எட்டி உதைத்து, அவர் வைத்திருந்த பொருட்களை கீழே தள்ளிவிட்டு உதைத்துள்ளார் காவல் ஆய்வாளர்.
Published : February 18, 2026 at 1:59 PM IST
புதுக்கோட்டை: திருமயம் அருகே நெய்வாசல் கிராமத்தில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியின் போது, அங்கு கடை போட்டிருந்த முதியவரின் கடையை காலால் எட்டி உதைத்து தள்ளிய காவல்துறை ஆய்வாளர் காத்திருப்பு பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் தச்சங்குறிச்சியில் தொடங்கி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று (பிப்.17) புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகேயுள்ள நெய்வாசல் கிராமத்தில் அய்யனார் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்க பல்வேறு ஊர்களிலிருந்தும், வாகனங்களில் ஏற்றி காளைகள் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன. போட்டி நடைபெறும் இடத்திற்கு அருகே சிலர் அனுமதியின்றி காளைகளை அவிழ்த்துவிட்டு மஞ்சு விரட்டு நடத்தியுள்ளனர்.
பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் காளைகள் அங்குமிங்கும் ஓடியதால், இதுகுறித்து தகவலறிந்த காவல்துறையினர் அங்கு வந்து, மாடுகளை பிடிக்குமாறு அவற்றின் உரிமையாளர்களை அறிவுறுத்தினர். இந்நிலையில், காவல் ஆய்வாளர் செந்தில்குமார், மஞ்சு விரட்டு நடைபெறும் இடத்திற்கு சென்று, அங்கு தற்காலிக கடை அமைத்திருந்த முதியவர் ஒருவரின் கடையை காலால் எட்டி உதைத்தார். பின்னர், அவர் வைத்திருந்த சிற்றுண்டிகள், தின்பண்டங்கள், குடிநீர் பாட்டில்கள் மற்றும் சர்பத் பாட்டில்களையும் கீழே தள்ளிவிட்டார்.
மேலும், முதியவரின் அருகில் குடத்தில் வைத்திருந்த தண்ணீரையும் எட்டி உதைத்தார். அந்த முதியவரிடம், ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் இடத்தில் கடை போடாமல் இங்கே ஏன் கடை போட்டிருக்கிறாய்? என்று ஏளனமாக பேசிவிட்டு சென்றுள்ளார் செந்தில்குமார்.
இதுதொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வைரலானது. அந்த முதியவரின் வருமானத்திற்கான ஆதாரமாக இருந்த கடையை, காவல் ஆய்வாளர் உடைத்து நொறுக்கியது குறித்து பொதுமக்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வந்தனர். இதையடுத்து, காவல்துறை ஆய்வாளர் செந்தில்குமாரை காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றி, ஐஜி பாலகிருஷ்ணன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
கிராமப்புறங்களில் நடைபெறும் கோயில் திருவிழாக்கள், பொங்கல் பண்டிகைகள், ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் போன்ற விசேஷ நாட்களை நம்பியே சிறு குறு வியாபரிகள் பலர் ஆங்காங்கே கடைகள் போட்டு பிழைப்பு நடத்தி வருகின்றனர். அதன் மூலம் கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்திலும் கமிஷன் கேட்பது, அவர்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது போன்ற அராஜக செயல்களில் அவ்வப்போது காவல்துறையினர் ஈடுபடுவதால் தங்களுடைய தொழில் பாதிக்கப்படுவதாக சிறு வியாபாரிகள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.