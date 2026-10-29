அரசு புறம்போக்கு இடங்களுக்கு பணம் வாங்கிக் கொண்டு இ-பட்டா; மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் உட்பட 4 பேர் சஸ்பெண்ட்
இதுதொடர்பாக முழு விசாரணை முடிந்த பிறகு இந்த மோசடி சம்பவத்தில் யார் யாரெல்லாம் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள்? உயர் அதிகாரிகளுக்கு இதில் தொடர்பு இருக்கிறதா? என்பது தெரியவரும்.
Published : October 29, 2026 at 11:03 PM IST
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டையில் அரசு புறம்போக்கு இடங்களுக்கு இ-பட்டா வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளராக பணிபுரிந்து வந்த பிரசன்னா உட்பட 4 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
புதுக்கோட்டை மாநகராட்சிக்கு உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள அரசு நத்தம் புறம்போக்கு பகுதிகளில் நீண்டநாட்களாக வசித்துவரும் பொது மக்களுக்கு அவர்களது கோரிக்கையின் பெயரில் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யக்கூடிய இ-பட்டா வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த இ-பட்டாவானது துணை வட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர், வருவாய் கோட்டாட்சியர், மாவட்ட வருவாய் ஆய்வாளர், மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோரின் கவனத்திற்குச் சென்று அத்தனை பேரும் அரசு லாகின் ஐடி மூலம் ஒப்புதல் அளித்த பிறகு பட்டா வழங்கப்படும்.
இதற்கிடையே, வட்டாட்சியர், வருவாய் கோட்டாட்சியர், மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் பணி சுமை காரணமாக அவர்கள் உதவியாளர்கள் மூலம் இந்த அரசு லாகின் ஐடியை பயன்படுத்தி பதிவேற்றம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் புதுக்கோட்டை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட திருகோகர்ணம் வட்டம், கவிநாடு மேற்கு, வாகவாசல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள கோடிக் கணக்கான ரூபாய் மதிப்புடைய இடங்களுக்கு பல லட்சம் ரூபாய் பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளராக பணிபுரிந்த பிரசன்னா, புதுக்கோட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நில அளவையர் பிரிவில் பணிபுரிந்து வந்த விஜயலட்சுமி, வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணிபுரிந்து வந்த லதா, இலுப்பூர் ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணிபுரிந்த ரஞ்சித் ஆகியோர், அதிகாரிகளின் அரசு லாகின் ஐடிகளை பயன்படுத்தி இ-பட்டாக்களை வழங்கி உள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட இ-பட்டா பரிந்துரையை புதுக்கோட்டை வருவாய் கோட்டாட்சியர் தற்செயலாக பார்த்த போது அதற்கான ஆவணம், பட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களின் கோரிக்கை மனு ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து பார்த்தபோது சம்பந்தப்பட்ட இடத்தின் மதிப்பு அதிகமாக இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் பட்டா விண்ணப்பத்திற்கு முறையான ஆவணங்கள் இல்லாததும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இதன் பிறகுதான் வட்டாட்சியருக்கே தெரியாமல் அங்கு பணிபுரிபவர்கள் அரசு லாகின் ஐடியை தவறுதலாக பயன்படுத்தி இதுபோன்ற செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியர் அருணாவுக்கு புகார் சென்ற நிலையில், அவர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தியதில் முறைகேடு நடந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, ஆட்சிரயரின் நேர்முக உதவியாளர் பிரசன்னா, கலால் துறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார். பின்னர் மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துரையின் பெயரில் பிரசன்னாவை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும் புதுக்கோட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணிபுரிந்த லதா, இலுப்பூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ரஞ்சித் ஆகியோரும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இதேபோல், புதுக்கோட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நில அளவையர் பிரிவில் பணிபுரியும் விஜயலட்சுமியும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
இந்த சம்பவத்தில் வட்டாட்சியர், கோட்டாட்சியர், மாவட்ட வருவாய் அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் என அனைத்து அலுவலகங்களிலும் பணிபுரிபவர்களுக்கு இதில் தொடர்பு இருப்பதாகவும், நான்கு வட்டாட்சியர்கள் இந்த முறைகேடுக்கு உடந்தையாக இருந்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக முழு விசாரணை முடிந்த பிறகு இந்த மோசடி சம்பவத்தில் யார் யாரெல்லாம் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள்? உயர் அதிகாரிகளுக்கு இதில் தொடர்பு இருக்கிறதா? என்பது தெரியவரும்.