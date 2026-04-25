ETV Bharat / state

எங்களுக்கும், திமுகவுக்கும் சலசலப்பு இருந்தது உண்மைதான் - வெளிப்படையாக சொன்ன நாராயணசாமி

விஜய்யின் கட்சி வாக்குகளை பிரிக்கும் என்று கூறப்படுவது கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்று புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்த புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்த புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுச்சேரி: கூட்டணியில் எங்களுக்கும், திமுக-வுக்கும் இடையில் சலசலப்பு இருந்தது உண்மை தான் என புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார்.

புதுச்சேரியின் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய இன்று (ஏப்ரல் 25) வருகை தந்தார். சாமி தரிசனம் செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "எங்களுக்கும், திமுக-வுக்கும் கூட்டணியில் சலசலப்பு இருந்தது உண்மைதான். ஆனால், அது சரியாகிவிட்டது" என்றார்.

மேலும், "திமுக சிறப்பான ஆட்சியை மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது. பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் என அனைவருக்குமான நலத்திட்டங்களை அது நிறைவேற்றியுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கித் தந்துள்ளது. ஆகவே, இந்தியா கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும். கருத்து கணிப்புகளும் இதையேதான் கூறுகின்றன.

விஜய்யின் கட்சி வாக்குகளை பிரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது உற்றுநோக்க வேண்டிய விஷயம். ஏனென்றால், இளைய சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு சிலர் அந்த பக்கம் திரும்பியிருக்கிறார்கள். அதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. அப்படி இருந்தாலும் கூட, இந்தியா கூட்டணிக்கு பாதிப்பு இருக்காது.

விஜய் இப்போதுதான் களத்தில் இறங்கியுள்ளார். திமுக, காங்கிரஸ், அதிமுக-வுக்கு தொகுதி, கிராமம் என அனைத்திலும் கட்டமைப்பு உள்ளது. ஆனால், விஜய் கட்சிக்கு அது இல்லை. அதனால் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஊடகங்களும் இதைக் கணித்து கூறியிருக்கின்றன.

இதேபோல், அதிமுக, பாஜக-வுடன் கூட்டணி வைத்திருப்பதால் அது தோல்வியை சந்திக்கும். ஒருவேளை அது தனியாக நின்றிருந்தால் சில தொகுதிகள் அதிகமாக பெற்றிருக்க வாய்ப்புண்டு. தமிழக மக்கள் பாஜகவை ஏற்க மாட்டார்கள். இதேநிலைதான் புதுச்சேரியிலும். ஐந்து ஆண்டுக்காலம் பாஜக கூட்டணியோடு சேர்ந்து என்ஆர் காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்தது. இது மிக மோசமான ஆட்சி, மக்கள் விரோத ஆட்சி. அது மட்டுமல்ல, ஊழல் நிறைந்த ஆட்சியாகவும் புதுச்சேரி ஆட்சி உள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட புதுச்சேரி மாநில மக்கள் அதை உணர்ந்திருக்கிறார்கள்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்த தேர்தல் ஒரு வினோதமான தேர்தல். யாரும் கணிக்க முடியாத ஒரு தேர்தல். ஆம் ஆத்மி எம்.பி.,க்கள் பாஜகவில் சேர்ந்துள்ளனர். பாஜகவின் வேலை, நேரடியாகத் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெறுவது கிடையாது. அதற்கு உதாரணம், மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில், உத்தவ் தாக்கரே ஆட்சியை கவிழ்த்தது. அவர்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கியது.

அதேபோல், மத்தியப் பிரதேசத்திலும் காங்கிரஸ் ஆட்சியை கலைத்தது. இப்படி சட்டமன்ற உறுப்பினர் விலைக்கு வாங்கியே அவர்கள் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள். பாஜக, வருமான வரித்துறை, அமலாக்கப் பிரிவு, சிபிஐ ஆகியவற்றை வைத்து எதிர்க்கட்சியினரை மிரட்டி வருகிறது. இது பாஜக-வுக்கு கைவந்த கலை. இது நீண்ட காலம் நீடிக்காது. இவர்கள் என்ன வேலையை செய்கிறார்களோ, அதை மாற்று ஆட்சி வந்தால், இதைவிட மோசமாக அவர்களுக்கு செய்யும். முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும்" என்றார் அவர்.

TAGGED:

முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி
MEENAKSHI TEMPLE
PUDUCHERRY
FORMER CHIEF MINISTER NARAYANASAMY
NARAYANASAMY MEENAKSHI TEMPLE VISIT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.