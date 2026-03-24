காவிரியில் கொட்டப்படும் மருத்துவக் கழிவுகள் - கும்பகோணம் மக்கள் குமுறல்
கும்பகோணம் பழைய பாலக்கரை பகுதியில் உள்ள திமுக எம்.பி கல்யாணசுந்தரத்தின் அலுவலகம் எதிரே காவிரி ஆற்றுப் பகுதியில் மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : March 24, 2026 at 6:41 PM IST
தஞ்சாவூர்: காவிரி ஆற்றில் மருத்துவக் கழிவுகளை கொட்டுவதை தடுக்க கும்பகோணம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் முதன்மையான நதியாக காவிரி ஆறு போற்றப்படுகிறது. காவிரி ஆறு பாயும் நகரங்களில் கும்பகோணம் முக்கியமான நகரமாகும். குடிநீர் மற்றும் பாசனத்திற்காக பயன்படும் காவிரி ஆற்றில் பல இடங்களில் கழிவுநீர் கலப்பதும், அதன் கரை பகுதிகளில் பலவிதமான குப்பைகள் கொட்டப்படுவதும் வாடிக்கையாக உள்ளது.
இதனை மாநகராட்சி நிர்வாகம் கண்டு கொள்ளாத நிலையில், கும்பகோணம் பழைய பாலக்கரை பகுதியில் உள்ள திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் எஸ்.கல்யாணசுந்தரத்தின் அலுவலகம் எதிரே, காவிரி ஆற்றுப் பகுதியில் பெரிய அளவில் மருந்து பாட்டில்கள், மாத்திரைகள், ஊசிகள் என பலவிதமான மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனால் காவிரி ஆறு மாசடையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கோடை காலத்தில் குடிநீருக்கு பல இடங்களில் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழலில், விவசாய பாசனத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் மனிதர்கள் மற்றும் கால்நடைகளுக்கான குடிநீருக்காகவும் காவிரி ஆற்றின் தண்ணீரையே கும்பகோணம் மாநகர மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இதுபோன்ற மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்படுவதாலும், கழிவுநீர் கலக்க விடுவதாலும் தொற்றுநோய் பரவும் ஏற்படும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளதாத கும்பகோணம் மாநகர மக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த விஷயத்தில் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக மருத்துவ கழிவுகளை கொட்டியவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், மருத்துவக் கழிவுகளை மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
இதேபோன்று நெல்லை மாவட்டம் தாமிரபரணி, திருப்பூர் மாவட்டம் நொய்யல் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆறுகளில் மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்படுவது தொடர் கதையாக இருந்து வருகிறது. மக்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் இந்த ஆறுகள் மாசுபடுவதை தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் நெடும் காலமாக கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.