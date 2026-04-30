ETV Bharat / state

விபத்தில் இளைஞர் உயிரிழப்பு - டிஎஸ்பியை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம்

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 30, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: விபத்தில் இளைஞர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், பொதுமக்கள் டிஎஸ்பியை முற்றுகையிட்டு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்

நாட்றம்பள்ளி அடுத்த கிழக்குமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த திருப்பதி மகன் பிரபாகரன் (26). இவர் நேற்று தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் மளிகை பொருள் வாங்க புதுப்பேட்டைக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது எதிரே மது போதையில் பிக்கப் வாகனத்தை ஓட்டி வந்த நபர் மோதியதில் பிரபாகரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் மதுபானக் கடை இருப்பதால் தான் இது போன்று அடிக்கடி விபத்து நிகழ்வதாகக் கூறி, இளைஞரின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்ப மறுத்து திருப்பத்தூர் செல்லும் சாலையில் அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

அது மட்டுமின்றி, இதே பகுதியில் இதுவரை 50-க்கும் மேற்பட்ட விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளதாக வேதனை தெரிவித்த அந்த பகுதி மக்கள், இது குறித்து பல முறை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும், டாஸ்மாக் கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று குற்றம்சாட்டினர்.

இந்த பகுதியில் ஒரு நாளைக்கு சுமார் 20,000 மேற்பட்டோர் பயணிக்கின்றனர் எனவே அடிக்கடி இந்த பகுதியில் விபத்து ஏற்படுவதன் காரணமாக மதுபான கடையை மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர். பொதுமக்களின் சாலை மறியல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக தொடர்ந்த நிலையில், இது குறித்து தகவல் அறிந்து, வாணியம்பாடி உட்கோட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் மகாலட்சுமி தலைமையில், சுமார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டதை கைவிடக் கோரி பொதுமக்களிடம் டிஎஸ்பி மகாலெட்சுமி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது அவரை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினர். மேலும் இந்த மதுபான கடையை மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றினால் மட்டுமே சாலை மறியலில் கை விடுவோம் என தெரிவித்தனர்.

இதனிடையே விபத்து ஏற்படுத்திய பிக்கப் வேன் ஒட்டுநர் அப்பகுதியில் இருந்து தப்பி ஓடினார். தொடர்ந்து பொதுமக்களிடம் காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததை அடுத்து சாலை மறியல் போராட்டத்தை கைவிட்டு அவர்கள் கலைந்து சென்றனர். இந்த சம்பவத்தால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

TAGGED:

TIRUPATHUR PUBLIC PROTEST
திருப்பத்தூர் இளைஞர் உயிரிழப்பு
TIRUPATHUR
திருப்பத்தூர் சாலை மறியல்
TIRUPATHUR YOUNGSTER DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.