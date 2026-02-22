தொடரும் தண்டவாள சீரமைப்பு பணிகள்; முடங்கிய மின்சார ரயில் சேவை: பொதுமக்கள் கடும் அவதி
10 மற்றும் 11-வது நடைமேடைகளில் தற்போது நடைபெற்று வரும் பணிகளை 45 நாட்களில் முடிக்க ரயில்வே நிர்வாகம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : February 22, 2026 at 3:46 PM IST
சென்னை: புறநகர் மின்சார ரயில் சேவை பாதிப்பால் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் போதுமான ரயில்கள் இல்லாமல் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைமேடை எண் 10 மற்றும் 11 ஆகியவற்றில் சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் தாம்பரம் - சென்னை கடற்கரை இடையே மின்சார ரயில் போக்குவரத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை தாம்பரம், சென்னை கடற்கரையில் இருந்து வரும் மின்சார ரயில்கள் வழக்கமாக வரும் நடைமேடைக்கு மாற்றாக நடைமேடை 5, 6 ஆகியவற்றிக்கு வந்து செல்கின்றன. மேலும் சில ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில் நடைமேடை 5, 6 ஆகியவற்றிக்கு வரவேண்டிய மின்சார ரயில்கள் சேத்துப்பட்டில் நின்று விடுகின்றன. இதனால் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் ரயில் சேவை இல்லாமல் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
இதற்காக தெற்கு ரயில்வே சென்னை கோட்டம் சார்பில் நடைமேடைக்கு செல்வதற்கு வழிகாட்ட ஊழியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். புறநகர் மின்சார ரயில் வேகமாக செல்ல நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், வழக்கமாக 10 முதல் 15 நிமிடத்திற்கு ஒரு மின்சார ரயில் என்பது தற்போது 40 நிமிடம் கடந்தும் வரவில்லை என பயணிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து சென்னைக் கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்,
“பயணிகள் வசதிகள் மற்றும் உள் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்காக சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்புப் பணிகளை முன்னிட்டு, சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம், செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் இயங்கும் புறநகர் (EMU) ரயில் சேவைகளின் அட்டவணையில் 20ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி வரை தற்காலிக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன .
இக்காலகட்டத்தில், சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வழக்கமாக நடைமேடை எண் 10 மற்றும் 11-லிருந்து இயக்கப்படும் புறநகர் ரயில் சேவைகள், திருத்தப்பட்ட நேரங்களுடன் நடைமேடை எண் 5 மற்றும் 6-ல் விரைவு ரயில்களுக்கான வழக்கமான நடைமேடைகளிலிருந்து இயக்கப்படும். இதுகுறித்து முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: நடிகையின் தந்தைக்கு சினிமா பாணியில் நேர்ந்த கொடூரம்; பங்களா காவலாளிகளிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை
பிரத்யேக புறநகர் வழித்தடமான நடைமேடை 10 மற்றும் 11 EMU ரயில் சேவைகள் மணிக்கு 55 கி.மீ வேகத்தில், தடங்கலற்ற ஒரே நேர வருகை மற்றும் புறப்பாடு வசதிகளுடன் இயக்கப்பட்டன. ஆனால், 5 மற்றும் 6-வது நடைமேடைகளில் இருந்து இயக்கப்படும்போது இதேபோன்ற செயல்பாட்டு நெகிழ்வுத்தன்மை இருக்காது என்பதோடு, ரயில்கள் மணிக்கு 15 கி.மீ வேகத்தில் மட்டுமே செல்ல முடியும்.
மேலும், சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் நுழைவு மற்றும் வெளியேற்றப் பகுதிகளில் மெயில், எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களும் புறநகர் ரயில்களும் இணையாகப் பயணிப்பதால், புறநகர் ரயில் சேவைகளில் சில நேரங்களில் தாமதம் ஏற்படலாம். எனவே பயணிகள் தங்களது பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கொள்ள வேண்டும்.
கூடுதல் போக்குவரத்து வசதிகளை வழங்க சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் (CMRL) மற்றும் மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் (MTC) ஆகியவற்றுடன் சென்னை கோட்டம் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறது. மேலும், அலுவலகம் செல்வோர், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் வசதிக்காக சேத்துப்பட்டு மற்றும் சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்திற்கிடையே சிறப்பு (shuttle) பேருந்து சேவைகளை இயக்கவும், மெட்ரோ ரயில் சேவைகளை அதிகரிக்கவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது” என கூறப்பட்டுள்ளது.