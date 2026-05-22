திடீர் மின்வெட்டால் கொதித்தெழுந்த வாலாஜாபாத் மக்கள்: நள்ளிரவில் மின் அலுவலகம் முற்றுகை

வாலாஜாபாத் மின் பகிர்மான மையத்துக்கு வரும் முக்கிய மின் கேபிள் அறுந்து சேதமடைந்ததாகவும், அதை சரிசெய்யும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மின்வெட்டை கண்டித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 22, 2026 at 7:39 AM IST

காஞ்சிபுரம்: வாலாஜாபாத் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் இரவு நேரத்தில் இரண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து மின்வெட்டு செய்யப்பட்டதால் மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் மின் பகிர்மான மையத்தின் கீழ் வரும் ஊத்துக்காடு, நாயக்கன் குப்பம், அவலூர், ஆசூர், புத்தாகரம், தேவரியம்பாக்கம் உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நேற்றிரவு (மே 21) திடீரென மின்வெட்டு ஏற்பட்டது.

இரவு சுமார் 9 மணியளவில் ஏற்பட்ட மின்தடையால் 15க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் இருளில் மூழ்கின. நீண்ட நேரமாகியும் மின்சாரம் வராததால், இதுகுறித்து வாலாஜாபாத் மின்வாரிய அலுவலகத்தை தொடர்புகொண்டு பொதுமக்கள் விசாரித்துள்ளனர். அப்போது இன்னும் 10 நிமிடங்களில் மின்சாரம் வழங்கப்படும் என மின்வாரிய அலுவலர்கள் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. எனினும், 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் வராததால் பொதுமக்கள் ஆத்திரமடைந்தனர்.

பொதுமக்கள் போராட்டத்தால் போக்குவரத்து பாதிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனவே, நூற்றுக்கணக்கானோர் ஒன்று கூடி வாலாஜாபாத் மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு, பின்னர் வாலாஜாபாத் - தாம்பரம் முக்கிய சாலையில் அமர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மின்வாரிய அலுவலர்களை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பிய அவர்கள், மின்வெட்டுக்கான சரியான காரணம் கூட தெரிவிக்கப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டினர்.

மேலும், போராட்டம் நடைபெற்ற நேரத்தில் மின்வாரியத்தின் எந்த உயர் அலுவலரும் நேரில் வந்து பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை என்றும், வாலாஜாபாத் காவல் நிலையத்திலிருந்தும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வராததால் மக்கள் அதிருப்தி அடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் வாலாஜாபாத் - தாம்பரம் சாலையில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. சாலையின் இருபுறங்களிலும் லாரிகள், தொழிற்சாலை வாகனங்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்றதால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இரவு நேரத்தில் தொழிற்சாலைகளுக்கு சென்று கொண்டிருந்த பலரும் சாலையிலேயே சிக்கி அவதிப்பட்டனர்.

பொதுமக்கள் போராட்டத்தால் போக்குவரத்து பாதிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து மின்வாரிய அலுவலகத்தை தொடர்புகொண்டு கேட்டபோது, பழைய சீவரம் பகுதியிலிருந்து வாலாஜாபாத் மின் பகிர்மான மையத்துக்கு வரும் முக்கிய மின் கேபிள் அறுந்து சேதமடைந்ததாகவும், அதை சரிசெய்யும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து சுமார் இரண்டரை மணி நேரத்திற்குப் பிறகு பிரச்சினை சரிசெய்யப்பட்டு, வாலாஜாபாத் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களுக்கு மீண்டும் மின் விநியோகம் வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும் மின்தடைக்கு காரணமான விவரங்களை நேரடியாக அலுவலர்கள் வந்து தெரிவிக்காததை கண்டித்து சிலர் தொடர்ந்து சாலையில் அமர்ந்து முழக்கமிட்டதால் அப்பகுதியில் இரவு நேரத்தில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

