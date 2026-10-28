வனப்பகுதிக்குள் பொதுமக்கள் அத்துமீறி நுழையக்கூடாது - அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் எச்சரிக்கை
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை தொடர்ந்து அடுத்த 30 நாட்களுக்கு வனத்துறை அதிகாரிகள் விடுப்பின்றி, ஓய்வை எதிர்பார்க்காமல் தொடர்ந்து விழிப்புடன் பணியாற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 28, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: பொதுமக்கள் வனப்பகுதிக்குள் அத்துமீறி நுழையக்கூடாது என வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
தமிழ்நாடு உயிரிப்பல்வகைமை வாரியத்தின் சார்பில் அழிவின் விளிம்பில் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு குறித்த இரண்டு நாள் பயிலரங்கம் சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று தொடங்கியது. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, பயிரலங்கைை குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார்.
இதில், தற்போது அழிவின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய பல்வகை உயிரினங்களான மூலிகை தாவரங்கள், பூச்சிகள் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களை பாதுகாப்பது குறித்து அழிந்துவரும் தாவரம் மற்றும் உயிரினங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், உயிரிபல்வகைமை மேலாண்மை குழுக்களின் உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தனர்.
குறிப்பாக வனப்பகுதிகளில் வளரக்கூடிய மூலிகை தாவரங்கள், அறியவகை பூச்சிகள் உள்ளிட்டவற்றை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பது குறித்து இந்நிகழ்ச்சியில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார், "2002-ஆம் ஆண்டு தொடங்கி இந்த பயிற்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. மனித - வனவிலங்கு மோதல்கள், காடுகள் வலம் அதிகரிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
வனத்துறை மேம்படுத்த தமிழக முதல்வர் விஜய் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்கி வருகிறார்.
குறிப்பாக, வனத்துறைக்காக நிகழ் நிதியாண்டில் ரூ.1,700 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் மனித விலங்கு மோதல்கள் அதிகம் நிகழும் இடங்களை கண்டறிந்து அங்கு கூடுதல் வனத்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
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மேலும் இது போன்ற மோதல்களை தடுக்கவும் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் மக்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளை சுற்றி மின் வேலிகள், அகழிகள் அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதுபோல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய 24 மணி நேரம் செயல்படக்கூடிய கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை தொடர்ந்து அடுத்த 30 நாட்களுக்கு வனத்துறை அதிகாரிகள் விடுப்பின்றி, ஓய்வை எதிர்பார்க்காமல் தொடர்ந்து விழிப்புடன் பணியாற்றவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். வனப்பகுதிக்குள் அத்துமீறி பொதுமக்கள் நுழையக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. அப்படி நுழைந்தால் உரிய அபராதம் விதிக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.