தெரு நாய் தூக்கிக் கொண்டு திரிந்த பொட்டலம் - சந்தேகத்தில் பிரித்து பார்த்த பொதுமக்களுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி
குழந்தை இறந்த நிலையில் பிறந்ததா? அல்லது யாரேனும் கொலை செய்து வீசி விட்டு சென்றனரா? என்பது போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : January 21, 2026 at 5:15 PM IST
திருநெல்வேலி: பிறந்து இரண்டு மணி நேரமே ஆன ஆண் குழந்தையின் சடலத்தை தெரு நாய் ஒன்று தூக்கிச் சென்றது. காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட உடலானது உடற்கூராய்விற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேலப்பாளையம் மேலநத்தம் தளவாய் கோவில் பகுதி அருகே, சாலையில் தெரு நாய் ஒன்று வாயில் பொட்டலத்தை கவ்விக் கொண்டு அங்கும் இங்கும் சுற்றி வந்துள்ளது. இதனைப் பார்த்து சந்தேகமடைந்த பொதுமக்கள், நாயை பிடிக்க முயன்றுள்ளனர். பொட்டலம் கனமாக இருந்ததால் அந்த நாய் அதனை கீழே போட்டு விட்டு தப்பி ஓடியுள்ளது.
உடனே பொட்டலத்தை பிரித்து பார்த்த பொதுமக்கள், அதற்குள் தொப்புள்கொடி கூட காயாமல் பிறந்து இரண்டு மணி நேரமே ஆன ஆண் குழந்தையின் சடலம் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். குழந்தையின் உடலில் நாய் கடித்த காயங்களும் இருப்பதை பார்த்து, உடனடியாக இது குறித்து காவல் துறைக்கு தகவல் அளித்தனர்.
தகவலின்பேரில் அங்கு வந்த மேலப்பாளையம் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான போலீசார், பச்சிளம் குழந்தையின் உடலை கைப்பற்றி, ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்விற்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
இதனிடையே சம்பவ இடத்திற்கு மோப்ப நாய் கொண்டு வரப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குழந்தை எங்கிருந்து யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது? அது யாருடைய குழந்தை? மருத்துவமனையில் பிறந்ததா? அல்லது வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்கப்பட்டதா? குழந்தை இறந்த நிலையில் பிறந்ததா? அல்லது கொலை செய்யப்பட்டதா? என்பது போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர்.
முதலில் எங்கிருந்து குழந்தையின் உடல் கொண்டு வரப்பட்டது என்பதை கண்டுபிடிக்க, அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை போலீசார் தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர். பிறந்த இரண்டு மணி நேரமே ஆன குழந்தையை, தொப்புள் கொடியுடன் நாய் தூக்கிச் சென்ற சம்பவம் மேலப்பாளையம் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஓரிரு மாதங்களுக்கு முன்னதாக, வேலூர் மாவட்டத்தில் இதே போன்று பெண் சிசு ஒன்றின் சடலம் கால்வாயில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. அது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட போது அருகிலிருந்த மருத்துவமனையில் குறை மாத பிரசவத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு, குழந்தை இறந்த நிலையில் பிறந்ததாகவும், அதுகுறித்து மருத்துவர்களுக்கும், அப்பெண்ணின் கணவனுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதும் தெரிய வந்தது.
அதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த நபர் பச்சிளம் சிசுவை மருத்துவமனைக்கு அருகிலிருந்து கால்வாயில் வீசிவிட்டது சென்றதும் விசாரணையில் தெரிய வரவே, அந்த நபரும் அவருடைய தாயாரும் கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடப்பட்டது.