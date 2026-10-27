சிப்காட்டிற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தை மீண்டும் ஒப்படைக்க ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை வைத்த பொதுமக்கள்
சிப்காட்டிற்காக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் 800 குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 27, 2026 at 1:55 PM IST
காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே சிப்காட்டிற்காக கையகப்படுத்திய நிலத்தை மீண்டும் தங்களிடமே ஒப்படைக்க வேண்டும் என எச்சூர் கிராம மக்கள், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் சினோகாவிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே உள்ள எச்சூர் - ஏ மற்றும் எச்சூர் - பி கிராமங்களில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சிப்காட் திட்டத்திற்காக சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், தற்போது வரை அந்த பகுதியில் சிப்காட் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவில்லை என கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், சிப்காட் திட்டத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தின் உரிமையாளர்களுக்கு உரிய இழப்பீடும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை என கிராம மக்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சினோகா தலைமையில் மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தின் போது, ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே சிப்காட் திட்டத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தை தங்களிடமே ஒப்படைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, எச்சூர் கிராம மக்கள், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சினேகாவிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
அப்போது பேசிய எச்சூர் கிராம மக்கள், “விவசாயம் தான் எங்களது பிரதான தொழில். சிப்காட் திட்டத்திற்காக நிலங்களை கையகப்படுத்தி உள்ளனர். இதனால் சுமார் 800 குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள் பயன்பாடின்றி இருக்கிறது. விவசாயத்தை நம்பி இருந்த நாங்கள், விவசாயம் செய்ய நிலமில்லாமல் தவித்து வருகிறோம். எங்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை என்பது முக்கியம் இல்லை. எங்களுக்கு நிலம் தான் முக்கியம். சிப்காட் திட்டத்திற்காக கையப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தை மீண்டும் எங்களிடமே ஒப்படைக்க வேண்டும்” என்றனர்.
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மேலும், இந்த நில விவகாரம் தொடர்பாக ஏற்கனவே நான்கு முறை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தும், இது வரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனக் கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, தற்போது மனு அளித்த நிலையில் இந்த முறையும் உரிய தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்றால், சென்னையில் உள்ள தலைமைச் செயலகம் முன்பு கிராம மக்கள் அனைவரும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று எச்சூர் கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர்.