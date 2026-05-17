ETV Bharat / state

'துர்நாற்றத்தோடு வாழும் மக்கள்' ஆய்வுக்கு வந்த எம்.பி, எம்எல்ஏக்கள் திணறல்

கழிவில் இருந்து விலங்கு உணவு தயாரிக்கும் நிறுவனத்தையும் நேரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டபோது கடுமையான துர்நாற்றம் வீசியதால் சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகவும் அதிருப்தி அடைந்தனர்.

ஆய்வில் மக்கள் பிரதிநிதிகள்
ஆய்வில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 17, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

நெல்லை: கோழி, மீன் கழிவுகளில் இருந்து விலங்குகளுக்கான உணவு தயாரிக்கும் நிறுவனத்தால் உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுவதாக கூறி பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

கழிவுகளில் இருந்து உணவு தயாரிக்கும் கேரள நிறுவனம்

நெல்லை மாவட்டம் ராமையன்பட்டி பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான குப்பை கிடங்கில் கோழி மற்றும் மீன் கழிவுகளில் இருந்து விலங்குகளுக்கான உணவு தயாரிக்கும் நிறுவனத்தை கேரள நிறுவனம் ஒன்று மேற்கொண்டு வருகிறது. நெல்லை மாநகராட்சியில் தற்காலிக அனுமதியுடன் செயல்பட்டு வரும் இந்த நிறுவனத்தில் கோழி மற்றும் மாட்டு இறைச்சிகளில் இருந்து கிடைக்கும் கழிவுகள் மூலம் மீன் உள்ளிட்ட உயிரினங்களுக்கு உணவுகள் தயாரிக்கப்படுகிறது.

இங்கு உணவுகள் தயாரிக்கும் போது ஏற்படும் துர்நாற்றம் காரணமாக ராமையன்பட்டி அன்னை வேளாங்கண்ணி நகர் பகுதி மக்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். துர்நாற்றத்தால் வீடுகளில் இருக்க முடியாத நிலை இருந்து வருவதாக கூறி பொதுமக்கள் தொடர் போராட்டங்களிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கூட மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து இந்த நிறுவனத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற கோரி மனு அளித்தனர்.

நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்ட தவெக எம்எல்ஏ, காங்கிரஸ் எம்.பி

இந்நிலையில், மீண்டும் அந்த நிறுவனத்தில் பொருட்கள் தயாரிக்கும் போது ஏற்படும் துர்நாற்றத்தால் வீடுகளில் இருக்க முடியாத சூழல் இருந்து வருவதாக குற்றம் சாட்டி அப்பகுதி மக்கள் ஒன்று திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களது போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக நெல்லை தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.முருகன் மற்றும் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஆகியோர் நேரடியாக சென்று பொதுமக்களோடு பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர்.

எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து கழிவில் இருந்து விலங்கு உணவு தயாரிக்கும் நிறுவனத்தையும் நேரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்ட போது கடுமையான துர்நாற்றம் வீசியதால் சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகவும் அதிருப்தி அடைந்தனர்.

இந்த தொடர்பாக மாநகராட்சி அதிகாரிகளையும் நேரில் வரவழைத்து பொதுமக்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது உணவு தயார் செய்ய தேவையான கோழிக்கழிவுகள் கொண்டு வந்த கண்டெய்னர் லாரியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருவரும் மடக்கி சோதனை செய்தனர்.

லாரியின் கதவுகளை திறந்தவுடன் தாங்க முடியாத அளவுக்கு கடும் துர்நாற்றம் வீசியதால் நிலைகுலைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்பட அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் கர்சிப்பால் மூக்கை பொத்திக்கொண்டு அங்கிருந்து விலகினர்.

தனியார் நிறுவனத்திற்கு எச்சரிக்கை

இந்த துர்நாற்றத்திற்கு மத்தியில் மக்கள் வாழ்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, உடனடியாக அந்த நிறுவனத்தை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியதோடு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளையும் சந்தித்து பேசினர். மேலும் நிறுவனத்தை மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் நாங்களே சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தை மூடி பூட்டு போடும் போராட்டம் நடத்துவோம் என எச்சரிக்கை விடுத்து அங்கிருந்து சென்றனர்.

TAGGED:

PRIVATE COMPANY
PUBLIC PROTEST
NELLAI
POLICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.