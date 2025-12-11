தொட்டாலே 'பிஸ்கட்' போல பெயர்ந்து வரும் புதிய தார் சாலை: போராட்டத்தில் இறங்கிய மக்கள்
சேதமடைந்த சாலையை மீண்டும் சீரமைத்து தரப்படும் என தெரிவித்ததன் பேரில் பொதுமக்கள் தங்களுடைய போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.
மயிலாடுதுறை: 3 கிலோ மீட்டர் தூரம் போடப்பட்ட தார் சாலை, ஒரே மாதத்திற்குள் பெயர்ந்து, பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்து வருவதால் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட புங்கனூர் - ஆதமங்கலம் சாலை உள்ளது. இந்த சாலையை ஆதமங்கலம், காடாகுடி, புங்கனூர், பெருமங்கலம், ரெட்டி கோடங்குடி, மருதங்குடி உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். இந்த சாலை சேதம் அடைந்திருந்த நிலையில், சாலையை சீரமைக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 2 கோடியே 17 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய சாலைகள் அமைக்க அரசு ஆணையிட்டது. அதன்படி புங்கனூர் முதல் ஆதமங்கலம் வரை 3 கிலோமீட்டர் தூரம் புதிய சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு ஒரு மாதம் ஆகிறது.
இந்நிலையில், புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சாலை தரமற்றதாகவும், ஒரே மாதத்திற்குள் தார் பெயர்ந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், புங்கனூர் பகுதியில் மட்டும் சேதமடைந்த சாலையை மீண்டும் சீரமைப்பதற்காக இன்று பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதனை அறிந்த ஆதமங்கலம், புங்கனூர், ரெட்டி கோடங்குடி, காடாகுடி உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பணியை தடுத்து நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டத்தின் பொழுது புதிதாக புங்கனூர் முதல் ஆதமங்கலம் வரை சுமார் 3 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு போடப்பட்ட சாலையை மீண்டும் முழுவதுமாக சீரமைத்து தர வேண்டும். சாலையை தரமாக அமைக்காத சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போலீசார் மற்றும் சீர்காழி ஊராட்சி ஒன்றிய பொறியாளர்கள் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் வந்து பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். அப்பொழுது புங்கனூர் முதல் ஆதமங்கலம் வரை சேதமடைந்த சாலையை மீண்டும் சீரமைத்து தரப்படும் என தெரிவித்ததன் பேரில் பொதுமக்கள் தங்களுடைய போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.